GF Vip, show girl piazza il sorpasso su Emanuele Filiberto ed è in pole per affiancare Katia Ricciarelli

Habemus la nuova coppia di opinionisti al GF Vip. Alfonso Signorini ha fatto le sue scelte ed a meno di clamorosi colpi di scena per il ruolo sarà un trionfo delle quote rose.

Paola Barale sarebbe vicinissima all’intesa con Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista al GF Vip 8

Dopo aver ottenuto il sì di Katia Ricciarelli, chiamata a sostituire Orietta Berti, il direttore del settimanale Chi avrebbe puntato su Paola Barale che avrebbe superato all’ultima curva Emanuele Filiberto che fino a pochi giorni fa sembrava in pole position per una delle due poltrone in studio. Il giornalista Alberto Dandolo ha precisato che ci sono ancora da limare dei dettagli per chiudere l’accordo ma la trattativa sembra ben avviata.

Da destra Paola Barale e Katia Ricciarelli

Alfonso Signorini vorrebbe in studio con sé un’opinionista dal carattere tosto e senza peli sulla lingua. Paola Barale, reduce dalla sfortunata esperienza a Ballando con le stelle, risponde a pieno all’identikit tracciato dal conduttore che avrebbe incassato l’assenso della show girl. Inoltre sembra che il conduttore si sia portato avanti anche sulla scelta dei vipponi e che non siano tanti i tasselli da sistemare.