Grande Fratello, inquilini richiamati: cosa devono fare quando si spengono le luci

La nuova versione del Grande Fratello continua a non convincere il pubblico e gli ascolti non esaltanti sono la conseguenza del malumore che serpeggia tra i fan del reality.

Grande Fratello, polemica sul web per le nuove regole e lo stop alla diretta alle 2

Per i vertici Mediaset il programma aveva preso una preoccupante deriva trash e per tale motivo sono state inserite regole più stringenti e puntato su un cast, misto Vip e sconosciuti, con personaggi che avessero storie di vita da raccontare.

Non solo ma per i nuovi inquilini sono state stabiliti regole ferree definite da alcuni utenti da convento. Nelle ultime ore è emerso che i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello hanno anche un orario stabilito per andare a dormire. Angelica Baraldi è stata richiamata in confessionale per una comunicazione. Al rientro ha informato i coinquilini di una nuova direttiva.

Angelica ai compagni dopo essere stata richiamata in confessionale: ‘Quando si spengono le luci dobbiamo dormire’

“Mi hanno detto che appena spengono le luci è un segnale urgente che dobbiamo subito andare a dormire, non c’è un orario fisso e dipende anche da cosa stiamo facendo, appena spengono si deve dormire” – ha spiegato la modenese. Sembra che la decisione sia anche legata al fatto che non c’è la diretta h 24 con lo stop che arriva alle 2:00 di notte tranne quando va in onda la puntata. In questo caso il live viene prolungato fino alle 3:00

Non solo la mattina i gieffini devono essere tutti in piedi alle 9:30 e vestirsi in dieci minuti in quanto sembra sia vietato girare in casa in pigiama. Regole che in molti hanno definito da caserma o da convento criticando aspramente