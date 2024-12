Grande Fratello, diretta sospesa: ‘Gesto poco consono alla situazione’

Diretta del Grande Fratello oscurata improvvisamente la sera di giovedì 12 dicembre. L’ultima inquadratura prima dell’interruzione riprendeva Jessica Morlacchi con un bicchiere in mano. In precedenza si era visto Tommaso Franchi ballare al centro della stanza.

Grande Fratello, la diretta sospesa improvvisamente: l’ipotesi di Amedeo Venza

Cosa è successo? Sul web si è scatenata una ridda di ipotesi. Dal possibile malore al problema tecnico o a qualcosa di spiacevole avvenuta in casa con i concorrenti che sarebbero stati radunati in una stanza per ricevere comunicazioni dagli autori. L’esperto di gossip Amedeo Venza, citando fonti attendibili, ha riferito che qualcuno avrebbe fatto un gesto poco consono alla situazione. “Da lì la decisione di sospendere la live e richiamarli tutti all’attenzione”. Situazione che per ora non è stata confermata ufficialmente dalla produzione del Grande Fratello.