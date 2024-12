Ballando con le stelle, mistero Mariotto: sparisce anche da Instagram

Il promo che semina dubbi, Milly Carlucci che alimenta il mistero e dulcis in fundo il gesto inaspettato di Guillermo Mariotto. Alla vigilia della semifinale Ballando con le stelle di sabato 14 dicembre resta ancora avvolto nel mistero il destino del giudice.

Ballando con le stelle, resta in sospeso il destino di Guillermo Mariotto: si scoprirà in diretta tv

Nel promo con il quale viene presentata la puntata non c’è traccia dello stilista ma questa può essere una trovata per alimentare la curiosità dei fan del talent di Rai 1. A conferma di ciò anche quanto affermato nei giorni scorsi da Milly Carlucci che ha difeso Mariotto sulla vicenda della presunta molestia al ballerino sottolineando che il fatto grave è l’aver abbandonato improvvisamente il programma. “Non era la mia festa di compleanno ma un programma importante di Rai 1” – ha riferito in un’intervista al Corriere per poi precisare che i telespettatori scopriranno in semifinale se l’italo venezuelano sarà nuovamente in giuria.

E Mariotto? Ha scelto il silenzio dopo la tumultuosa consegna del tapiro di Striscia la notizia e la nota di Gattinoni a tutela dello stilista. Nelle ultime ore ha deciso di isolarsi ancor più dalla bufera mediatica di questi giorni disattivando il suo account Instagram. “Pagina non trovata” – si legge quando gli utenti provano a collegarsi con il profilo dello stilista. Anche in questo caso diversi utenti sui social pensano si tratti di strategia.

Lo stilista ha disattivato il profilo Instagram

Altri ritengono che l’abbia fatto dopo alcuni commenti sgradevoli degli haters. L’unica certezza è che bisognerà attendere la sera di sabato 14 dicembre per scoprire se il giudice sarà al fianco di Selvaggia Lucarelli in giuria. In caso contrario potrebbe anche non essere rimpiazzato mentre Alberto Matano ha smentito la possibilità che sia lui a prendere il posto di Mariotto.