Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi anticipa l’ingresso in casa di un vip che ha lanciato lui

Confidenze, sfoghi, preziosi consigli, qualche scivolone (le esternazioni su Marco Garofalo) ma anche uno spoiler su un nuovo concorrente. É bastato poco ad Enzo Paolo Turchi per diventare un punto di riferimento nella casa del Grande Fratello. Non solo, il ballerino si sta mettendo a nudo mostrando le sue fragilità e raccontando i momenti più dolorosi della sua difficile infanzia. Ha parlato di vicende delicate.

Enzo Paolo Turchi tra sfoghi e aneddoti sul suo passato difficile

“Ragazze è dura. Cosa? È dura accettare quello che mi è successo, vergognarmi. Pure questo è doloroso” – ha affermato tra le lacrime per poi rimarcare che per lui non è facile stare lontano dalla partner, Carmen Russo, e dalla figlia, Maria. Enzo Paolo Turchi si è poi soffermato a parlare con Shaila Gatta, Amanda Lecciso ed Eleonora Cecere ed ha rivelato che un amico presto entrerà nella casa più spiata dagli italiani. Si tratta di un personaggio noto ma il riferimento non è a Clayton Norcross che entrerà in gioco lunedì 23 settembre.

Luca Tommassini

Il ballerino spiazza tutti: ‘A Luca Tommassini l’ho preso a nove anni, deve venire anche lui qui dentro’

Il coreografo napoletano ha riferito che è un altruista e che vive felice anche della gioia degli altri. “Ho creato i primi ballerini, quando ero primo ballerino li prendevo e li mettevo vicino a me e li aiutavo. Li portavo io a lavorare. A Luca Tommassini, l’ho preso a nove anni. Luca deve venire pure lui qui dentro, deve entrare” – ha chiosato Enzo Paolo Turchi facendo così intendere che anche il coreografo e direttore artistico, in passato nel corpo di ballo di Madonna, entrerà nella casa del Grande Fratello dopo l’esperienza a Viva Rai 2.