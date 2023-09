Grande Fratello, Giampiero Mughini entrerà in casa: ‘Dopo aver fatto un tagliando’

La sua partecipazione al Grande Fratello era in bilico. Nel corso della puntata di venerdì 15 settembre Giampiero Mughini si è collegato dal confessionale con il reality show. “Non mi sarei mai aspettato di vederti lì” – ha detto Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Mughini si collega a sorpresa dal confessionale: ‘Più invecchio meno credo nei pregiudizi’

Il giornalista e scrittore ha riferito che più invecchia meno crede nei pregiudizi. Poi ha precisato di non aver visto in questi giorni i gieffini all’opera per non farsi influenzare nel giudizio. Poi Mughini spiega che a 82 anni ha una grande responsabilità.

“Essere all’altezza di questi giovani e non apparire come il bisnonno noioso” – precisando che voleva incontrare le persone nella loro verità”.

La Casa è qui, i tuoi futuri inquilini anche. Aspettiamo te, Giampiero. #GF pic.twitter.com/5Npi0GR6fW — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

Il giornalista entrerà nella casa più spiata degli italiani dopo aver effettuato alcune visite

Alfonso Signorini gli chiede se ha voglia di entrare in casa e il vulcanico opinionista risponde affermativamente sottolineando che si unirà ai coinquilini appena “avrà fatto qualche tagliando”. Poi un primo contatto con i concorrenti e un incoraggiamento ad Alex Schwazer che sogna di partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.