Grande Fratello, il macellaio Paolo nella bufera: ‘Napoli ha poca cultura in senso artistico’

Sono bastate poche ore al macellaio romano Paolo Masella per finire nella bufera. Di sicuro d’ora in poi il 25enne sarà meno simpatico ai fan napoletani del Grande Fratello per quanto affermato durante una conversazione con i coinquilini.

Paolo Masella del Grande Fratello nel mirino per le frasi su Napoli: ‘Non rientra neppure tra le prime 5 città d’Italia’

Il giovane, che Signorini aveva presentato come estraneo ai social ed a digiuno di reality show, ha affrontato un discorso sulle città italiane più belle ed ha affermato che Napoli non rientra tra le prime cinque città italiane nella sua personale classifica.

“Per i miei gusti Napoli non rientra neppure tra le prime 5 perché c’ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia”. Ed ha aggiunto. “Non culturali nel senso che se io ci vado in giro, per me personalmente, non ci vedo tutti…come ti posso spiegare? Colosseo, Circo Massimo”.

L’intervento di Massimiliano Varrese sulla bellezza di Napoli, la battuta su Schwazer

Sulla questione è intervenuto l’attore Massimiliano Varrese ricordando che Napoli è tra le città italiane più importanti a livello artistico culturali. Le parole di Paolo Masella hanno provocato la reazione stizzita di numerosi utenti partenopei che non hanno risparmiato critiche al macellaio anche per la battuta fatta a Schwazer durante l’allenamento mattutino. “Oggi se ricomincia a droga? Ehm, a fare gli integratori”.