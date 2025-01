Grande Fratello, Helena al limite dopo le tensioni con Jessica: vuole lasciare, interviene la psicologa

“Io non ce la faccio più. Non va bene, non posso stare qua, devo andare, davvero sto impazzendo“. Helena Prestes sta vivendo ore difficili nella casa del Grande Fratello. L’ultimo scontro con Jessica Morlacchi ha lasciato il segno tra gli inquilini della casa più spiata dagli italiani con la modella che ha manifestato l’intenzione di lasciare il reality durante uno sfogo con Javier Martinez .

Helena Prestes si sfoga con Javier Martinez dopo il lancio del bollitore verso Jessica Morlacchi: ‘Non posso stare qua’.

Al culmine di una discussione la brasiliana ha lanciato prima l’acqua calda e poi il bollitore nei confronti della cantante che l’aveva provocata durante la cena. Gesto per il quale Helena rischia di essere squalificata. Non sono esclusi provvedimenti anche nei confronti di Jessica. La decisione degli autori sarà comunicata solo nel corso della puntata di mercoledì 8 gennaio.

Per gestire la delicata situazione, gli autori del programma hanno deciso di separare Helena dal resto del gruppo, trasferendola nella “suite” insieme a Javier, un concorrente che ha dimostrato empatia nei suoi confronti. Questa decisione ha avuto l’obiettivo di ridurre le tensioni e offrire alla modella uno spazio sicuro per riflettere sull’accaduto. Dopo alcune ore trascorse insieme a Helena, Javier ha raccontato agli altri concorrenti la difficoltà del momento: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però, a un certo punto, stavo lì e lei voleva andar via, e io le ho detto di aspettare .”

Durante la notte, Helena e Javier sono stati convocati nel “confessionale” per un colloquio con una psicologa. Questo intervento è stato fondamentale per consentire a Helena di elaborare quanto accaduto e ricevere supporto per affrontare lo stress emotivo accumulato. tuttavia, nonostante il dialogo, Helena ha continuato ad esprimere il desiderio di abbandonare il gioco, segno che la tensione raggiunta potrebbe aver superato il livello di tolleranza personale.

Trasferita in suite e convocata in confessionale dallo psicologo: lo staff della modella contro la cantante

Parallelamente, lo staff di Helena ha rilasciato un comunicato ufficiale per denunciare alcune frasi ritenute razziste e classiste pronunciate da Jessica Morlacchi. Nel documento, vengono citati episodi in cui Jessica avrebbe utilizzato espressioni offensive come: “Non sai manco com’è fatto il pane.”; “Quella è abituata così… nella giungla.”; “Non parlare di cose profonde, ma balla la samba.”