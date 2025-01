Grande Fratello, Helena fuori controllo: lancia l’acqua del bollitore: ‘P……’, modella a rischio (VIDEO)

Nuova polemica nella Casa del Grande Fratello, dove le tensioni tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno raggiunto il culmine con un episodio che potrebbe avere ripercussioni per la modella sudamericana. Dopo settimane di attriti e discussioni, spesso nate per motivi apparentemente banali come una partita di carte, la situazione tra le due concorrenti si è fatta esplosiva.

Helena Prestes perde le staffe e lancia l’acqua del bollitore dopo una discussione a tavola con Jessica Morlacchi

Nelle ultime settimane, i telespettatori hanno assistito a numerosi scontri verbali tra Helena e Jessica. La Prestes, nota per il suo carattere deciso, ha spesso espresso giudizi critici nei confronti della Morlacchi, alimentando un clima di conflittualità. Tuttavia, non sono mancati momenti di tregua: solo pochi giorni fa, le due si erano confrontate a bordo piscina, cercando di chiarire le loro divergenze attraverso un dialogo che sembrava promettere una tregua. Scambi di confidenze e consigli avevano fatto sperare in un miglioramento nei rapporti. Poi la nuova nomination e il nuovo acceso scontro con la brasiliana che non ha risparmiato stoccate al vetriolo nei giorni successivi.

Ma ogni tentativo di riconciliazione è stato vano. Durante la cena di venerdì 3 gennaio, la situazione è precipitata. Helena e Jessica hanno iniziato a discutere animatamente a tavola, fino a quando la Prestes, esasperata per alcune affermazioni della cantante (ripeteva imbecille), si è alzata e ha compiuto un gesto che ha scioccato tutti: ha lanciato dell’acqua calda dal bollitore e lo stesso elettrodomestico senza colpire nessuno (l’acqua è schizzata sulla telecamera). “Vai a favore di telecamere, fai vedere chi sei bimba” – ha affermato Jessica mentre la coinquilina era trattenuta da Maxime Mbanda e Javier Martinez. “Put..a” – ha ripetuto due volte la brasiliana.

La diretta televisiva è stata immediatamente interrotta, lasciando il pubblico senza ulteriori dettagli sull’accaduto. L’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione sui social media, dove molti utenti hanno chiesto provvedimenti immediati contro Helena Prestes ma non sono mancati critiche a Jessica Morlacchi per le provocazioni nei confronti della modella. In ogni caso non sono da escludere provvedimenti disciplinari. Il regolamento del Grande Fratello prevede infatti la possibilità di squalifica in caso di comportamenti violenti o pericolosi.

Le possibili conseguenze

Fonti vicine al reality suggeriscono che siano in corso valutazioni per decidere eventuali sanzioni contro Helena. Il gesto potrebbe portare alla squalifica della concorrente, una decisione che sarebbe senza precedenti per la stagione in corso (nessun provvedimento è stato preso per alcune presunte bestemmie). Non è esclusa anche la nomination d’ufficio.

Il dibattito sui social

La vicenda ha innescato una valanga di reazioni online. Mentre alcuni telespettatori chiedono misure esemplari contro Helena, altri sostengono che il reality dovrebbe fare di più per prevenire situazioni di questo tipo, promuovendo un clima di dialogo più sereno tra i concorrenti.

Con il programma ormai al centro delle polemiche, la produzione sarà chiamata a prendere una decisione cruciale per il prosieguo della stagione. Intanto, il pubblico attende con trepidazione ulteriori aggiornamenti su uno degli episodi più controversi nella storia recente del Grande Fratello. Per eventuali provvedimenti bisognerà attendere la prossima puntata del reality programmata per mercoledì 8 gennaio.