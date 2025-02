Grande Fratello: Lorenzo Spolverato verso la finale? Il verdetto in puntata il 10 febbraio

Lorenzo Spolverato

Il televoto per il primo finalista

La puntata del Grande Fratello del 10 febbraio si preannuncia ricca di colpi di scena. Non solo eliminazioni e sorprese, ma anche un importante verdetto: durante la diretta, verrà aperto un televoto per decretare il primo finalista del reality condotto da Alfonso Signorini.

A rivelarlo è stata Federica Panicucci a Mattino 5, anticipando che tra i favoriti per la vittoria ci sono Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Iago Garcia e Alfonso D’Apice. Tuttavia, secondo i sondaggi, il nome più quotato per aggiudicarsi la finale con un ampio margine di voti è proprio Lorenzo Spolverato.

Il ruolo dei fandom e l’alleanza strategica

Da almeno due edizioni, i televoti del Grande Fratello sono fortemente influenzati dai fandom, e anche in questa occasione sembra esserci un’alleanza strategica. Le fazioni degli Shailenzo e delle Zelena – fan di Zeudi Di Palma con un debole per la ship immaginaria con Helena – hanno deciso di unire le forze per votare in massa Lorenzo Spolverato, garantendogli la vittoria.

Secondo le proiezioni, il podio del televoto vedrà Javier al secondo posto e Tommaso al terzo. Per Lorenzo, questo risultato sarebbe un’ottima svolta, considerando che nelle ultime ore ha manifestato segni di stanchezza e il desiderio di abbandonare il gioco:

“Sono arrivato fra, sono fuso. Guarda che se mi aprono io scappo subito. Vado a chiederlo in confessionale? No sarebbe ridicolo, ma che lo facciano, ma quanto lo spero”, ha confessato.

Chi sarà eliminato? I concorrenti a rischio

Oltre all’elezione del primo finalista, la puntata di stasera porterà anche un’eliminazione. Cinque concorrenti sono al televoto:

Iago Garcia – 35%

– 35% Amanda Lecciso – 19%

– 19% Stefania Orlando – 17%

– 17% Zeudi Di Palma – 15%

– 15% Pamela Petrarolo – 14%

Secondo i sondaggi, Pamela Petrarolo è attualmente la concorrente più a rischio eliminazione. Iago, invece, sembra godere del supporto del pubblico, risultando il più votato per la permanenza nella Casa.

Sorprese ed emozioni: Zeudi e Jessica protagoniste

Non mancheranno momenti di forte impatto emotivo. Zeudi Di Palma riceverà una visita speciale dal fratello Giuseppe, musicista flautista, che entrerà nella Casa per abbracciarla e sostenerla.

Anche Jessica sarà protagonista della serata: dopo aver condiviso la sua toccante linea della vita, racconterà il suo legame con il canto e si esibirà davanti ai suoi compagni e al pubblico a casa.

Scontri e tensioni nella casa

La serata si preannuncia movimentata anche sul fronte dei confronti e delle dinamiche interne. Il rapporto tra Zeudi, Helena e Javier continua a far discutere sia dentro che fuori la casa, mentre Amanda e Iago hanno mostrato segni di attrito negli ultimi giorni.

Infine, occhi puntati sulla coppia Lorenzo e Shaila, che sta vivendo una nuova crisi sentimentale. Il loro rapporto è ormai in bilico e la puntata di stasera potrebbe segnare una svolta definitiva.

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello? Chi dovrà abbandonare definitivamente la casa? Il pubblico avrà l’ultima parola.