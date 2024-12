Grande Fratello, Lorenzo sulla decisione di lasciare Shaila: ‘Sono uno spirito libero’

Prima un bacio appassionato davanti agli inquilini della casa del Grande Fratello poi l’inaspettata decisione e le lacrime. Lorenzo Spolverato ha deciso di chiudere la sua relazione con Shaila Gatta. Un nuovo capitolo di un tira e molla prosegue fin dalle prime battute del reality show.

Grande Fratello, l’infinito tira e molla tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Il modello ha spiegato di aver compreso di non essere pronto per una relazione anche se si è innamorato dell’ex velina dal secondo giorno nella casa più spiata dagli italiani. “Siamo troppo uguali, poi cozziamo e non va bene. Ad aprile mi sono lasciato con una ragazza con la quale stavamo insieme da tre anni per motivazioni diverse ma sicuramente era inclusa la mia gelosia” – ha precisato sottolineando che anche Shaila è gelosa. “La gelosia deve essere sana. Ad oggi non sono pronto, sono uno spirito libero. Un cavallo selvaggio” – ha aggiunto Lorenzo Spolverato.

‘La gelosia deve essere sana, ad oggi non sono pronto’

L’ex tentatore ha riferito che gli piace flirtare ed anche essere apprezzato. “Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me”. Parlare di epilogo definitivo di una vicenda che ha registrato diversi colpi di scena è prematuro. Di certo in questi giorni Lorenzo e Shaila sono stati messi più volte alla prova ad iniziare dal confronto con la mamma della ballerina fino alle perplessità esposte da Eva Grimaldi sulle reali intenzioni Spolverato.