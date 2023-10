Grande Fratello, Massimiliano si avvicina a Beatrice, spunta video sul web: ‘Subdola strategia’

Cosa c’è dietro l’improvviso avvicinamento di Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi al Grande Fratello? Nelle ultime ore l’attrice ha ricevuto il sostegno dei fan con uno striscione che ha fatto storcere il muso ad alcuni coinquilini.

Lo striscione per Beatrice destabilizza Giuseppe Garibaldi: ‘Pagherò il mio errore’

“Bea, l’Italia è con te” – il messaggio ha destabilizzato Giuseppe Garibaldi che è al televoto e teme di uscire dalla casa. “Tanti sono dalla sua parte, il mio errore lo pagherò”. Non è stata l’unica situazione che ha mandato in tilt il calabrese con Massimiliano Varrese che si è avvicinato a Beatrice subito dopo il passaggio dell’aereo. “Sono disposto ad aprire un vero dialogo con lei” – ha detto in confessionale l’attore che poi ha abbracciato la romana ed ha scherzato con lei.

“Poi arriva un aereo, finite la pace” – ha detto Varrese con la compagna di avventura che ha aggiunto: “Non stiamo con voi, Bea e Max separati per sempre”. Dall’altra parte Garibaldi ha sospettato un possibile approccio di Massimiliano. “Non vorrei che ci stesse provando”. L’improvviso avvicinamento dell’attore ha insospettito i fan e da una conversazione con Ciro Petrone, Rosy Chin e Anita Olivieri fa pensare sembra che abbia pianificato una strategia.

Massimiliano Varrese si avvicina a Beatrice Luzzi e confida a Ciro: ‘Sto giocando’, Rosy Chin: ‘Vuole farlo più per vendetta’

“Dal primo giorno che ve l’avevo detto” – ha riferito Varrese facendo riferimento ad un presunto interessamento di Beatrice Luzzi per lui. “Vuole farlo più per vendetta Massi” – ha aggiunto la chef italo cinese. Poi appartandosi con Ciro ha confermato che le cose stanno andando bene. “Devo fare un po’ di attenzione, io sto giocando, sono così“. Ulteriori conferme sul piano di Massimiliano sono arrivate dalle parole del napoletano: “Si è sbloccata. Tu devi fare come stai facendo, sciolto, leggerezza, battutine e serio, battutine e serio. Non troppo serio altrimenti quella… stai andando benissimo“.