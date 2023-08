Tassello dopo tassello il nuovo Grande Fratello prende volto con la produzione, di intesa con i vertici Mediaset, che hanno deciso di rivoltarlo come un calzino. L’unica eccezione per il conduttore che sarà Alfonso Signorini.

Rivoluzione Grande Fratello, Cesara Buonamici opinionista unica nel segno di Piersilvio Berlusconi

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata l’opinionista che sarà la giornalista e conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici che è stata preferita a Katia Ricciarelli e Paola Barale che pure sembravano in pole position per il ruolo. Una scelta che è stata fortemente voluta dal direttore del settimanale Chi con intervento diretto di Piersilvio Berlusconi, intenzionato ad ‘alzare il livello’ con la presenza del mezzo busto del telegiornale.

Novità anche per quanto riguarda il volto che si occuperà di interagire con i social. Dopo aver anticipato la fine dell’avventura di Giulia Salemi Tv Blog ha annunciato chi prenderà il posto dell’influencer. La scelta per il ruolo di inviata social è ricaduta su un altro volto Mediaset che finora ha lavoro soprattutto in radio.

Rebecca Staffelli sostituirà Giulia Salemi, la figlia dell’inviato di Striscia è speaker a Radio 105

Si tratta di Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Speaker di Radio 105 è stata spesso ospite di Amici di Maria De Filippi in rappresentanza di Radio Mediaset. Tempo fa riferì a Superguida di essere felice che sia in atto un cambio generazionale. “Sono sempre a disposizione per nuove esperienze”.