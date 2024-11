Grande Fratello, Signorini prova a sconvolgere gli equilibri della casa con Miss Italia

Una miss per creare scompiglio in casa. Zeudi Di Palma dovrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello nel corso della puntata del 2 dicembre. Nella stanza dei bottoni si lavora per trovare idee e soluzioni in grado di dare una scossa a un’edizione che stenta di decollare. Secondo alcuni rumors il reality è finito sotto la lente di ingrandimento dei vertici Mediaset e rischia la chiusura anticipata se nelle prossime due settimane non ci sarà un’impennata nei dati d’ascolti.

Zeudi Di Palma entrerà nella casa del Grande Fratello, nel 2021 è stata incoronata Miss Italia

Zeudi Di Palma è stata incoronata Miss Italia nel 2021 e non è nuova ad esperienze televisive visto che ha affiancato Enrico Papi nell’esperienza del Big Show che non ottenne i numeri sperati in termini di audience. La 23enne napoletana è originaria del quartiere Scampia. In casa troverà tre concittadini Shaila Gatta, Federica Petagna e Alfonso D’Apice. La modella si è diplomata al liceo scientifico e studia adesso Sociologia all’Università. Ama il disegno, suona alcuni strumenti musicali ed è una grande appassionata di calcio.

Zeudi Di Palma il giorno della proclamazione a Miss Italia

Diventare imprenditrice nel campo della moda è uno dei sogni che spera di realizzare. Nel frattempo prova a farsi strada anche sul piccolo schermo con l’esperienza al Grande Fratello. Nel recente passato un’altra Miss Italia ha partecipato a un reality show. Francesca Bergesio era sbarcata su L’Isola dei Famosi ma fu costretta al ritiro per un infortunio. Non sono da escludere nuovi ingressi e la presenza di un guest star come ospite con Dayane Mello in pole position per trascorrere qualche giorno nella casa più spiata dagli italiani.