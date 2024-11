Valentina Nappi incinta, si scatena la follia haters: ‘Chi è il padre?’, l’audace star replica con ironia

Uno scatto con il pancione e un reel su Instagram nel giro di 24 ore. Valentina Nappi ha annunciato così di essere incinta mandando in tilt i suoi fan ma finendo anche nel mirino degli haters tra allusioni e considerazioni legate alle sua attività di attrice del mondo per l’intrattenimento per adulti.

“Com’è successo”, “Chi è il padre” – le domande, poste in molti casi con sarcasmo, a commento dal post pubblicato sui social. “Lo spirito santo” – ha ribattuto con ironia l’attrice che ha spiegato di essere incinta di 8 mesi. In molti hanno probabilmente dimenticato che nel 2020 si è sposata a Giungano, in provincia di Salerno, con il 45enne casertano Giovanni Lagnese dopo 11 anni di fidanzamento. Quest’ultimo è noto per aver ideato Gourmet Concerto, una particolare guida gastronomica che ha riscosso successo sul web.

In poche ore Valentina Nappi è finita in topic trend su X non solo per la lieta notizia della gravidanza ma soprattutto per gli sgradevoli commenti di alcuni utenti che ritengono che una star dell’adult non possa diventare madre e che la sua attività arrecherà disagio al figlio. “Penso che riderà come sto ridendo io ora” – ha ribattuto su Instagram.

In tanti si sono schierati a sostegno della star dell’hard ricordando che quando Rocco Siffredi è diventato padre nessuno ha fatto rilievi o critiche. L’attrice ha anche rassicurato i fan affermando che non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle scene. La 34enne di Scafati è una star internazionale del settore con numeri da capogiro. Su Instagram è seguita da oltre 5 milioni di follower. Numerosi i film girati con Rocco Siffredi ed altre star del cinema per adulti.