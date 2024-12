Grande Fratello, Tommaso nella bufera per un gesto nei confronti di Mariavittoria: il web insorge (VIDEO)

“Alle due di notte devi ancora struccarti e venire a letto”. Tommaso Franchi nella bufera per un brutto gesto nella notte nei confronti di Mariavittoria Minghetti nella casa del Grande Fratello. Il video è diventato rapidamente virale sul web con tanti utenti che chiedono a gran voce provvedimenti nei confronti dell’idraulico.

Tommaso Franchi discute con Mariavittoria Minghetti nella notte, la prende per il braccio e cade

Dopo l’avvicinamento in tugurio con Alfonso D’Apice, Tommaso sembra sempre più attento a quello che fa la romana con la quale sta vivendo una relazione all’interno della casa più spiata dagli italiani. Il 24enne è molto attento a quello che fa lei ma, nonostante il buon rapporto, non manca di punzecchiare il napoletano al punto di chiedergli come mai alle 3:00 non fosse a letto. “Stavi aspettando lei, per parlare da soli?” – gli ha chiesto.

L’episodio che ha fatto sobbalzare i fan del reality è avvenuto l’altra notte quando Tommaso Franchi ha perso le staffe con Mariavittoria Minghetti perché l’aveva ancora raggiunto a letto. “Vieni giù, sono le due di notte, sono le due. Perché non usi il cervello. Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme” – ha affermato sostenendo che è lei che lo porta ad arrabbiarsi. L’idraulico l’ha afferrata per un braccio con Mariavittoria che ha perso l’equilibrio ed è caduta.

‘Sono le due di notte, perché non ti sei struccata e lavata i denti?’, la reazione di Mariavittoria: il web chiede provvedimenti

Pronta la replica della 31enne romana che ha ritenuto eccessiva la presa di posizione di Tommaso. “Stai sbroccando, non ho queste reazioni che hai tu. Mi struccherò dopo”. Poi, infastidita, ha deciso di andare a fumare una sigaretta fuori – “Devo pensare delle cose” – con il coinquilino che le ha chiesto se poteva raggiungerla.

“Devo riflettere su queste cose che hai detto. Comunque l’orologio non ce l’ho. Il tempo della sigaretta e di struccarmi e torno”. Poi Tommaso è andato in confessionale mentre sul web in molti hanno evidenziato che non è il primo “atteggiamento ossessivo” del toscano nei confronti di Mariavittoria. “Deve intervenire la famiglia”. Non è da escludere che vengano presi provvedimenti nel corso della puntata del Grande Fratello del 30 dicembre.