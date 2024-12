Grande Fratello, Mariavittoria rivela il suo cachet: ‘Una miseria’

Quanto guadagnano gli inquilini della casa del Grande Fratello? In passato i personaggi più noti incassavano anche cachet da capogiro. Da alcuni anni la politica è cambiata e si viaggia su cifre decisamente più basse.

La stoccata di Zeudi Di Palma sul cachet

L’argomento è stato tirato in ballo da Zeudi Di Palma durante una conversazione con Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli con la modella che sosteneva che alcuni compagni di avventura che non hanno rilevanti esperienze artistiche guadagnano di più rispetto a chi ha una storia importante nell’ambito dello spettacolo. “Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo” – ha aggiunto la 23enne di Scampia.

Mariavittoria Minghetti: ‘Prendo 80 euro al giorno’

Mariavittoria ha sostenuto che non è così asserendo che per partecipare al Grande Fratello incassava “una miseria” per poi riferire quanto effettivamente gli viene corrisposto. “Ma di chi parli? No te lo assicuro, posso assicurarti di no. Io prendo 80 euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità“. Zeudi ha aggiunto che al compenso “vanno decurtato le tasse”. Quasi certamente la cifra indicata della 31enne romana è quella che probabilmente percepisce la maggior parte dei concorrenti Nip.