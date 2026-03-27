Grande Fratello Vip cambia giorno: fuga dalla partita Italia-Bosnia tra ascolti in calo e scaramanzia

Grande Fratello Vip cambia programmazione: perché Mediaset evita Italia-Bosnia?
Il Grande Fratello Vip cambia rotta all’improvviso. La puntata prevista per martedì 31 marzo è stata anticipata a lunedì 30 marzo, sempre in prima serata su Canale 5.
Una scelta tutt’altro che casuale.
Quella sera, infatti, è in programma il playoff decisivo per l’ammissione al mondiale di calcio tra Italia e Bosnia. Uno scontro televisivo che Mediaset ha preferito evitare, spostando il reality per non mandarlo allo sbaraglio contro la Nazionale.
Al posto del GF Vip, era prevista una puntata extra di Scherzi a parte, ora rimandata a data da destinarsi.
C’entra anche la “scaramanzia”? Il precedente del 2017
Dietro la decisione potrebbe esserci anche un retrogusto scaramantico.
Nel novembre 2017, infatti, il reality — allora condotto da Ilary Blasi — si trovò a competere con Italia-Svezia, la partita che sancì la clamorosa eliminazione degli azzurri dal Mondiale.
Un precedente rimasto nella memoria televisiva. E che oggi qualcuno, tra i corridoi Mediaset, potrebbe aver preferito non bissare quell’esperienza.
Ascolti Grande Fratello Vip: i numeri che preoccupano
Ma al di là della Nazionale, c’è un dato che pesa più di tutti: gli ascolti.
Il reality, fin dalle prime puntate, non è riuscito a decollare:
- 1ª puntata: 2.146.000 telespettatori (18,4%)
- 2ª puntata: 1.672.000 telespettatori (14,3%)
- 3ª puntata: 1.813.000 telespettatori (15,3%)
Numeri in calo rispetto alle aspettative, soprattutto considerando la centralità del format nella strategia di Canale 5.
Il confronto con Rai1 e La7: GF Vip sorpassato
La situazione si complica guardando la concorrenza.
Martedì 24 marzo, la serie di Rai1 Le Libere Donne ha dominato la serata con 2.989.000 telespettatori e il 18,1% di share.
Il GF Vip, nella stessa serata, si è fermato a 1.813.000 telespettatori.
E non è tutto.
In sovrapposizione diretta, anche DiMartedì su La7 ha fatto meglio: 2.196.000 telespettatori con il 14,6% di share, arrivando addirittura a superare il reality nella stessa fascia oraria (15,2% contro 14,6%).
Un segnale chiaro: il pubblico sta guardando altrove.
Perché il Grande Fratello Vip parte troppo tardi?
A pesare sugli ascolti, secondo un’analisi pubblicata da Fanpage, sarebbe anche l’orario di partenza.
Il Grande Fratello Vip inizia ormai intorno alle 22:00, subito dopo La Ruota della Fortuna. Un ritardo che potrebbe essere fatale.
Una considerazione che fotografa perfettamente il momento del programma: tanto rumore mediatico, ma fatica a trattenere spettatori davanti allo schermo.
Una strategia difensiva o un segnale di crisi?
Il cambio di programmazione può essere letto in due modi.
Da un lato, una scelta strategica: evitare uno scontro diretto con un evento sportivo capace di catalizzare milioni di spettatori.
Dall’altro, un segnale più preoccupante: la necessità di proteggere un format che, almeno per ora, non sta performando come previsto.
Nel frattempo, anche altri programmi sembrano reggere meglio la concorrenza. La serie Forbidden Fruit, ad esempio, ha superato i 2 milioni di telespettatori nonostante la presenza della partita Italia-Irlanda del Nord.
Il Grande Fratello Vip riuscirà a rialzarsi?
La domanda resta aperta.
Il reality di Canale 5 ha ancora margine per recuperare terreno, ma dovrà affrontare due sfide decisive: riconquistare il pubblico e trovare una collocazione oraria più efficace.
Per ora, la mossa è chiara: evitare rischi.
Ma in televisione, a volte, evitare lo scontro non basta per vincere la partita.