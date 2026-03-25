Grande Fratello Vip, dal bacio alla nomination choc: ‘Mi hai tradita davanti a tutti’

Il confronto tra Renato e Lucia dopo la puntata del 24 marzo del GF Vip

Il ribaltone nella casa del GF Vip in poche ore

Prima la complicità, poi il gelo. In poche ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, tutto si ribalta: un bacio nella notte e, il giorno dopo, una nomination che spiazza tutti. E soprattutto lei.

Cosa è successo tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

La notte prima della puntata del 24 marzo, tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo era scattato un momento di avvicinamento.

Un bacio, inatteso ma evidente, che aveva fatto pensare a un possibile nuovo equilibrio nella casa.

Poi, però, la diretta cambia completamente lo scenario.

La nomination che nessuno si aspettava

Quando Renato è stato chiamato a votare, la scelta ha lasciato tutti senza parole.

Ha nominato proprio Lucia.

Una decisione che ha sorpreso concorrenti e pubblico, soprattutto alla luce di quanto accaduto poche ore prima.

Le sue parole sono state nette:

“Mi dispiace, ma non potevo votare altri a questo tavolo”.

Le motivazioni: amicizia o strategia?

Renato ha cercato di spiegare la sua scelta parlando di equilibri interni:

“Raul è mio fratello”

“Adriana e Ibiza uguale”

“Alessandra mi ricorda la famiglia”

E poi la frase che pesa più di tutte:

“Oggi l’amicizia degli altri è più importante di questo bacio”.

Parole che, inevitabilmente, hanno fatto discutere.

La reazione di Lucia: calma apparente, poi lo scontro

In diretta, Lucia ha mantenuto un atteggiamento controllato:

“Non ci sono rimasta male”, ha detto.

Ma dietro quella calma si nascondeva tutt’altro.

Dopo la puntata, il confronto è stato immediato e diretto.

Il confronto nella notte: “Mi hai fatto passare male”

Lucia ha affrontato Renato senza giri di parole:

“Perché mi hai nominata? Potevi votare Ibiza e ricambiare”.

Lui ha ribadito la sua versione:

“Non c’era motivo”.

Una risposta che ha acceso ancora di più la tensione.

Lucia ha affondato:

“Il messaggio è che neanche chi mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi”.

Uno scontro che segna una frattura evidente.

Il ruolo di Ibiza e le dinamiche parallele

A complicare il quadro ci sono anche le parole di Ibiza Altea, intervenuta in puntata.

Secondo lei, tra Renato e Lucia ci sarebbe solo convenienza:

“Renato si è avvicinato a ciò che cerca, forse più divertimento”

“Lucia? Si è avvicinata anche a Nicolò”

Dichiarazioni che alimentano dubbi sulle reali intenzioni dei protagonisti.

Strategia o sentimento? Il dubbio che divide il pubblico

Il caso Renato-Lucia riapre una domanda classica del reality:

quanto c’è di vero e quanto di strategico?

Da una parte un bacio che sembrava sincero.

Dall’altra una nomination che lo smentisce.

Nel mezzo, equilibri, alleanze e dinamiche che cambiano in poche ore.

Cosa succederà adesso?

Lucia è finita al televoto, anche a causa della scelta di Renato.

Il rapporto tra i due appare compromesso, ma nel Grande Fratello nulla è mai definitivo.

Una cosa è certa:

questa storia è appena esplosa. E promette nuove tensioni.