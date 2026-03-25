Grande Fratello Vip, dal bacio alla nomination choc: ‘Mi hai tradita davanti a tutti’

Il ribaltone nella casa del GF Vip in poche ore
Prima la complicità, poi il gelo. In poche ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, tutto si ribalta: un bacio nella notte e, il giorno dopo, una nomination che spiazza tutti. E soprattutto lei.
Cosa è successo tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo
La notte prima della puntata del 24 marzo, tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo era scattato un momento di avvicinamento.
Un bacio, inatteso ma evidente, che aveva fatto pensare a un possibile nuovo equilibrio nella casa.
Poi, però, la diretta cambia completamente lo scenario.
La nomination che nessuno si aspettava
Quando Renato è stato chiamato a votare, la scelta ha lasciato tutti senza parole.
Ha nominato proprio Lucia.
Una decisione che ha sorpreso concorrenti e pubblico, soprattutto alla luce di quanto accaduto poche ore prima.
Le sue parole sono state nette:
“Mi dispiace, ma non potevo votare altri a questo tavolo”.
Le motivazioni: amicizia o strategia?
Renato ha cercato di spiegare la sua scelta parlando di equilibri interni:
- “Raul è mio fratello”
- “Adriana e Ibiza uguale”
- “Alessandra mi ricorda la famiglia”
E poi la frase che pesa più di tutte:
“Oggi l’amicizia degli altri è più importante di questo bacio”.
Parole che, inevitabilmente, hanno fatto discutere.
La reazione di Lucia: calma apparente, poi lo scontro
In diretta, Lucia ha mantenuto un atteggiamento controllato:
“Non ci sono rimasta male”, ha detto.
Ma dietro quella calma si nascondeva tutt’altro.
Dopo la puntata, il confronto è stato immediato e diretto.
Il confronto nella notte: “Mi hai fatto passare male”
Lucia ha affrontato Renato senza giri di parole:
“Perché mi hai nominata? Potevi votare Ibiza e ricambiare”.
Lui ha ribadito la sua versione:
“Non c’era motivo”.
Una risposta che ha acceso ancora di più la tensione.
Lucia ha affondato:
“Il messaggio è che neanche chi mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi”.
Uno scontro che segna una frattura evidente.
Ma Lucia che tenta di infangare ibiza ?— V🤍 (@true__love23) March 25, 2026
Renato lucido #gfvip pic.twitter.com/racoPK1i2I
Il ruolo di Ibiza e le dinamiche parallele
A complicare il quadro ci sono anche le parole di Ibiza Altea, intervenuta in puntata.
Secondo lei, tra Renato e Lucia ci sarebbe solo convenienza:
“Renato si è avvicinato a ciò che cerca, forse più divertimento”
“Lucia? Si è avvicinata anche a Nicolò”
Dichiarazioni che alimentano dubbi sulle reali intenzioni dei protagonisti.
Strategia o sentimento? Il dubbio che divide il pubblico
Il caso Renato-Lucia riapre una domanda classica del reality:
quanto c’è di vero e quanto di strategico?
Da una parte un bacio che sembrava sincero.
Dall’altra una nomination che lo smentisce.
Nel mezzo, equilibri, alleanze e dinamiche che cambiano in poche ore.
Cosa succederà adesso?
Lucia è finita al televoto, anche a causa della scelta di Renato.
Il rapporto tra i due appare compromesso, ma nel Grande Fratello nulla è mai definitivo.
Una cosa è certa:
questa storia è appena esplosa. E promette nuove tensioni.