Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale a Verissimo: ‘È stato un amore tossico’

Paola Turci

Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale: “È stato un amore tossico”

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, Paola Turci ha deciso di parlare apertamente della fine del matrimonio con Francesca Pascale. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 maggio, la cantante ha affrontato per la prima volta in modo diretto il tema della separazione, confermando alcune delle parole già pronunciate dall’ex compagna nei mesi scorsi.

“Francesca ha ragione quando parla di amore tossico”, ha ammesso la cantante durante l’intervista, spiegando come il rapporto tra loro fosse diventato sempre più complicato nel tempo. “Probabilmente non ci comprendevamo davvero. Io stessa non ho ammesso fino in fondo quanto fossimo diverse”.

Parole pronunciate senza toni polemici ma con evidente amarezza, che raccontano una storia molto diversa dall’immagine di coppia affiatata mostrata pubblicamente negli anni passati.

Perché Paola Turci parla di “amore tossico”

Nel corso dell’intervista, Paola Turci ha spiegato come la relazione con Francesca Pascale abbia attraversato momenti difficili che, col tempo, avrebbero reso impossibile andare avanti insieme.

La cantante ha raccontato che oggi tra lei e l’ex moglie non esiste più alcun rapporto: “C’è silenzio, ma forse è meglio così”.

Un distacco netto, arrivato dopo una separazione che avrebbe colto di sorpresa persino alcuni familiari della cantautrice. “I miei familiari hanno saputo della fine della storia dai giornali”, ha rivelato, lasciando intendere quanto la rottura sia stata improvvisa e dolorosa anche sul piano personale.

Nonostante tutto, però, Paola Turci ha spiegato di non aver perso fiducia nell’amore. Oggi preferisce concentrarsi soprattutto sulla musica, sulla serenità personale e su un percorso di maggiore consapevolezza.

La storia tra Paola Turci e Francesca Pascale

La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale era diventata pubblica nel 2020, attirando fin da subito grande attenzione mediatica.

Dopo due anni insieme, le due avevano celebrato l’unione civile nel 2022 a Montalcino, mostrandosi spesso sorridenti e complici nelle apparizioni pubbliche e sui social.

Con il passare del tempo, però, qualcosa si sarebbe incrinato fino alla separazione definitiva arrivata nel luglio 2024. Le dichiarazioni rilasciate oggi da Paola Turci confermano quanto quella relazione abbia lasciato segni profondi da entrambe le parti.

Il racconto del trauma vissuto a 13 anni

Durante l’intervista a Verissimo, Paola Turci ha affrontato anche un tema molto delicato della sua vita privata, rivelando di aver subito una molestia quando aveva appena 13 anni.

La cantante ha spiegato di essere riuscita ad affrontare quel trauma solo grazie a un lungo percorso terapeutico, che le ha permesso negli anni di trasformare il dolore anche attraverso la musica e la scrittura.

“Mi ha aiutato a tirare fuori tutto”, ha raccontato parlando di una canzone nata proprio da quell’esperienza. “A quella canzone ho dato un finale diverso rispetto a quello che mi è accaduto: una specie di rivalsa, di vendetta. O meglio ancora, la giustizia”.

Paola Turci ha ammesso di non aver mai denunciato l’accaduto e di averne parlato solo molto tempo dopo con la madre. “Era una persona che i miei conoscevano. Non è stato facile aprirmi, avevo solo 13 anni”.

Il peso dei sensi di colpa e il messaggio della cantante

La cantautrice ha raccontato anche il senso di colpa che per anni avrebbe accompagnato quel ricordo doloroso. “Pensi sempre che sia colpa tua se è successa una cosa del genere”, ha spiegato, definendo però oggi quel pensiero “assolutamente sbagliato”.

Parole che hanno colpito il pubblico e i social, soprattutto perché arrivate in un momento già molto delicato della sua vita personale dopo la fine del matrimonio con Francesca Pascale.

L’intervista andata in onda a Verissimo mostra una Paola Turci più fragile ma anche più consapevole, pronta a raccontare aspetti della propria vita rimasti a lungo nascosti dietro il silenzio.