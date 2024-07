Guendalina Tavassi, nozze a sorpresa alle Maldive (FOTO)

Nozze a sorpresa per un’ex protagonista dei reality e del salotti televisivi di Barbara d’Urso. Guendalina Tavassi è volata alle Maldive con il partner, Federico Perna, ed ha pronunciato il sì più dolce dopo oltre due anni di fidanzamento.

Guendalina e Federico Perna pochi istanti prima del si

Guendalina Tavassi si è sposata alle Maldive con Federico Perna

Durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi l’influencer aveva raccontato spesso del suo rapporto con il nuovo partner dopo le relazioni con Remo Nicolini e Umberto D’Aponte dalle quali sono nate Gaia, Miss Cinema Roma nel 2022, Chloe e Salvatore. La storia d’amore con Federico Perna è sbocciata nell’estate 2021. Il 36enne gestisce un ristorante green di sushi e cibi esotici in zona Ponte Milvio, a Roma nord, dove Guendalina Tavassi l’ha incrociato per la prima volta. “Veniva tutti i giorni per pranzo. All’inizio portava via il cibo, poi ha iniziato a rimanere là”. In un servizio de Le Iene hanno raccontato di essere molto focosi e passionali.

La sorella di Edoardo Tavassi ha documentato su Instagram i primi scatti delle nozze celebrate alle Maldive. Una cerimonia intima alla quale pare hanno partecipato alcuni amici ma non i familiari. Probabilmente sarà celebrata un’altra cerimonia a Roma nei prossimi mesi. In un’intervista a Monica Setta l’ex gieffina ha spiegato che grazie a Federico ha superato la diffidenza nei confronti degli uomini.