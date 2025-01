Helena Prestes e Jessica Morlacchi, amiche a sorpresa: l’intervista e le foto su Chi infiammano il web

Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Nel breve lasso di tempo che le ha viste uscire dalla casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono riavvicinate e sembrano aver risolto del tutto i loro conflitti come si evince anche dal loro comportamento in tugurio. Le due ex concorrenti del reality show, protagoniste di discussioni epiche – incluso il famoso “lancio del bollitore” che ha fatto discutere il pubblico – sono state protagoniste di un’intervista e di un servizio fotografico esclusivo per il settimanale Chi.

Le dichiarazioni delle due donne offrono uno spaccato autentico sul loro rapporto complesso e sorprendente. Jessica Morlacchi ha commentato:

“Abbiamo passato quattro mesi insieme, è chiaro che si litiga, ma abbiamo sempre fatto pace. Ci siamo scontrate e riavvicinate, ora è tutto passato. Siamo unite dal destino di due donne forti, combattenti. È stata una grandissima avversaria, non potevo chiedere di meglio. Mi piacciono le persone forti, che ti affrontano direttamente.”

Dalla tensione iniziale, Helena e Jessica sono riuscite a costruire un legame fondato su rispetto e comprensione reciproca. Secondo Jessica:

“Helena è un’esplosione di sensibilità, di fragilità, un vulcano. Non sai mai quale sarà la sua reazione. Ma io la comprendo, per questo ci litigo. È una ragazza che cerca l’amore in ogni cosa e io spero che trovi una persona che le voglia bene. Me lo auguro anche per me.”

D’altro canto, Helena Prestes ha rivelato quanto l’incontro con Jessica l’abbia segnata:

“Quando l’ho conosciuta ho trovato una donna molto sensibile. Ho capito che aveva vissuto un periodo molto difficile emotivamente, ma vedevo davanti a me una donna forte. Ed era interessante perché mi ero trovata di recente in una situazione emotiva difficile e pensavo che avrei imparato tanto da lei”.

Poi si è soffermata sulla vicenda che ha portato al provvedimento disciplinare. “Il bollitore? Una reazione di pancia, non ci parlavamo da giorni e la volevo ignorare quando mi ha chiesto il pane. Volevo lanciare l’acqua addosso come si vede nei film. Quando gli altri hanno cercato di fermarmi mi sono sentita importante ed ho lanciato il bollitore per terra”.

Le due donne, unite da caratteri forti e personalità esplosive, hanno trovato una sintonia che pochi avrebbero previsto durante le dinamiche accese all’interno della Casa.

“Helena è una ragazza con una grande sensibilità, forse per quello sente tutto e ha queste reazioni forti. In questo la comprendo al 100%, anche io in passato ho avuto reazioni forti. Helena è una che non ha mai giocato, semmai ha provocato, però è sincera per questo dico che preferirei cento volte scontrarmi con Helena.”

La predizione di Jessica Morlacchi

Jessica, infine, ha confessato il desiderio di tornare nella casa del Grande Fratello, ma solo in compagnia di Helena:

“Se tornerei nella Casa? Sì, però non avrebbe senso da sola. Siamo state prese da un momento di grande rabbia con gesti forti, vorrei rientrare ma con Helena. Secondo me si riaccenderebbe una luce.” L’intervista è stata realizzata prima del clamoroso ripescaggio che sta facendo discutere anche in ragione delle dichiarazioni rilasciate dalle due ex rivali (?).