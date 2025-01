Grande Fratello, Jessica non accetta il provvedimento e va via: ‘Sullo stesso piano di Helena’

Dopo la reprimenda nella casa del Grande Fratello all’inizio della puntata di mercoledì 8 gennaio, Alfonso Signorini ha comunicato il provvedimento disciplinare annunciato al momento della sospensione del televoto nei confronti di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. “Grande Fratello vi ha cercato per le vostre storie e per i vostri pregi. Dopo 4 mesi la convivenza diventa difficile. Il limite è stato evidentemente superato” – ha spiegato il conduttore del reality.

Jessica Morlacchi in nomination d’ufficio con Helena Prestes e Ilaria Galassi: la cantante perde le staffe

“Ilaria la tua reazione nei confronti di Helena si è trasformata in un’aggressione vera e propria, Jessica hai attaccato Helena con espressioni offensive con parole che possono far male come determinati gesti, Helena hai reagito con toni eccessivi e un gesto violento inaccettabile. Sono stati davvero pochi in casa a provare a non far degenerare la situazione il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la possibilità di decidere il vostro destino.

Tenendo conto di questi fatti, di tutta la vostra avventura al Grande Fratello e della storia personale, andate al televoto d’ufficio per l’eliminazione con i nominati di questa sera In questa nomination non potrete pronunciarvi. Si tratta di una pesante ammonizione, dopo non ci saranno altri avvertimenti”.

Dopo la comunicazione di Alfonso Signorini è intervenuta Jessica Morlacchi che ha chiesto se poteva lasciare il reality subito o doveva aspettare la settimana prossima. “Siamo su due livelli completamente diversi. A me non sta bene e decido di abbandonare la casa. Le mani devono rimanere sempre in tasca. Diciamolo a tutta Italia. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo. Sono una persona intelligente e centrata . Il pubblico può fare quello che vuole” – ha aggiunto.

‘Da un mese subisco provocazioni, siamo su due livelli diversi rispetto ad Helena’

“Ho subito provocazioni da un mese a questa parte. Nelle situazioni bisogna trovarsi” – ha chiosato la cantante affermando che non può essere messa sullo stesso piano di Helena Prestes. Alfonso Signorini ha accettato senza batter ciglio la decisione di Jessica Morlacchi mentre i compagni hanno provato a fermarla. “Mi hanno messa a paragone di quello che ha fatto lei. Le ingiustizie non le sopporto”.

Anche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno provato a mediare con l’artista. “Penso che anche tu ti sei resa conto della spietatezza che hai tirato fuori. Siccome hai tanti altri lati mettiti in gioco. Ti sei posta con una modalità che non si usa neanche allo stadio. Hai esagerato con modi violenti tanto quelli di Helena”.