Ilary Blasi dice “sì” a Parigi: l’anello scintillante e il romanticismo sotto la Torre Eiffel (FOTO)

Ilary Blasi con Bastian Muller

Come Ilary Blasi ha ufficializzato la proposta di matrimonio con Bastian Muller?

Un San Valentino da favola per Ilary Blasi, che ha ufficializzato la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Bastian Muller con uno scatto mozzafiato da Parigi. Con la Torre Eiffel a fare da sfondo, la conduttrice romana ha mostrato ai suoi fan l’anello di fidanzamento scintillante e la romantica dedica: “My forever Valentine”.

Ormai da due anni accanto all’imprenditore tedesco, Ilary Blasi si prepara a una seconda storia d’amore ufficializzata, completamente diversa dal passato turbolento con Francesco Totti. Lo scatto pubblicato su Instagram ha fatto rapidamente il giro del web: la conduttrice appare sola davanti alla Torre Eiffel, l’anello in evidenza, mentre della presenza di Bastian Muller si scorge solo la mano e il tag al profilo social.

Com’è fatto l’anello di fidanzamento?

L’anello sfoggiato da Ilary Blasi è un vero gioiello di alta gioielleria. Realizzato presumibilmente in oro bianco o platino, presenta una pietra centrale di grande pregio – un diamante taglio brillante o cuscino – circondato da una corona di diamanti più piccoli che formano un elegante motivo a fiore o quadrifoglio. La fascia dell’anello è anch’essa impreziosita da un pavé di diamanti, esaltando lo scintillio e la raffinatezza complessiva.

Il gesto romantico arriva a poche settimane dal ritorno di Ilary Blasi in televisione con il Grande Fratello Vip. Lo scorso maggio, durante un weekend sul lago di Como, Bastian Muller era già stato immortalato mentre metteva un anello al dito di Ilary, ma lei aveva precisato che si trattava di un momento scherzoso, confermando a Verissimo che “non era proprio una proposta ufficiale”.

Il divorzio da Totti e i piani futuri

Il matrimonio con Bastian Muller non potrà ancora essere celebrato ufficialmente: Ilary Blasi è infatti ancora legalmente sposata con Francesco Totti, e il divorzio sarà effettivo solo dal 21 marzo 2026. La conduttrice, però, ha dichiarato di vivere nel “qui e ora”: “Io vivo il momento, stiamo molto bene insieme. Ho portato Bastian in famiglia e si è già ambientato”.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Gabriele Parpiglia, la data delle nozze sarebbe fissata per il 6 giugno a Ischia, giusto in tempo per l’ufficializzazione del divorzio e senza interferire con il Grande Fratello Vip, che inizierà a metà marzo e durerà sei settimane, diventando così l’edizione più corta della storia del reality.

Una storia d’amore vissuta con discrezione

A differenza del passato, Ilary e Bastian hanno costruito la loro relazione lontano dai riflettori, mostrando solo piccoli dettagli sui social. Lo scatto a Parigi conferma questo approccio: romanticismo, eleganza e discrezione, senza la necessità di apparire in maniera eccessiva. I fan hanno accolto la notizia con entusiasmo, commentando la bellezza dell’anello, la magia della città dell’amore e la gioia di vedere la conduttrice finalmente pronta a voltare pagina.

San Valentino 2026 resterà dunque negli annali: tra la Torre Eiffel, un anello scintillante e la promessa di un “per sempre”, Ilary Blasi dimostra che a volte il cuore sa sorprendere anche i più esperti di gossip.