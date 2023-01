Ilary Elettra, la prima nata 2023 a Catania diventa subito una star sui social

É nata da poche ore ma è già una star social e non perché i genitori hanno deciso di attivare un profilo su Instagram o su TikTok. Ilary Elettra ha conquistato la ribalta per essere la prima nata in Sicilia, ma per un soffio ha ‘rischiato’ di essere la prima bimba venuta alla luce in Italia. La neonata è stata anticipata da tre bambini nati alla casa di cura “Santa Famiglia, a Roma.

Ilary Elettra in topic trend su Twitter: il web diviso sulla scelta dei genitori

Questioni di secondi, ma non è questo motivo che ha spinto l’hashtag Ilary Elettra in topic trend su Twitter. Una scelta che ha diviso il web per la scelta del nome. In molti hanno pensato a due personaggi della tv, Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini, ma non si sa la scelta dei genitori, mamma Daniela e papà Calogero. Il pensiero è andata ad altre scelte meno tradizionali come Imagine Fiordispino, la figlia di Stash, e Alma Futura, la primogenita di Levante.

Stash ha chiamato la figlia Imagine mentre Alma Futura è il nome scelto da Levante

Al di là del nome e delle ragioni della scelta si spera che Ilary Elettra abbia un futuro radioso. La piccola è nata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima di Catania, diretto dal professore Giuseppe Ettore. La neonata pesa 2750 grammi ed è nata un minuto dopo la mezzanotte del 1° gennaio.

