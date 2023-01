Primi nati 2023 a Roma: tripletta da record alla Santa Famiglia, festa anche ad Avellino e Milano

Tre parti in un minuto… A mezzanotte in punto Roma ha festeggiato i due primi nati in Italia. Il 2023 celebra un record con un doppio fiocco rosa in contemporanea nella Capitale nelle sale parto della casa di cura “Santa Famiglia” che un secondo dopo le 00.00 del 1° gennaio ha festeggiato anche il primo bimbo nato nel 2023.

In un minuto sono venuti alla luce Chiara, Giulia e Filippo alla casa di cura Santa Famiglia di Roma

L’annuncio sulle pagine social della clinica che ha precisato che a mezzanotte, in sala parto, è nata Chiara, 2,645 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, e nello stesso istante è venuta alla luce con parto spontaneo, Giulia 3,4 kg, secondogenita. Un minuto dopo il fiocco azzurro con Filippo, 3,100 kg, che ha fatto la felicità di mamma Giulia e papà Andrea. Festa doppia per la mamma di Chiara, Giovanna, che ha festeggiato il compleanno per un ‘brindisi’ di Capodanno che con il marito, Giovanni, ricorderanno a lungo.

La clinica Malzoni di Avellino festeggia Giorgia quattro minuti dopo la mezzanotte

Quattro minuti prima della mezzanotte è venuta alla luce Giorgia alla clinica Malzoni di Avellino. Pesa 2 chili e 530 grammi per la gioia di papà Gerardo e mamma Vincenza e dell’equipe guidata dal dottor Gianmarco Miele. Alle 00:44 i medici della clinica Malzoni sono entrati nuovamente in sala parto per un secondo fiocco rosa. Valentina e Umberto sono diventati genitori di Raquel.

Fiocco azzurro al Policlinico di Milano: è nato Enea

Al Policlinico di Milano alle ore 00:05 è nato Enea. “Pesa 3.800 Kg e sta bene. Complimenti a mamma Simona e papà Jonathan Marco. Un ringraziamento speciale a tutti i professionisti del nostro Ospedale che ogni giorno sono a fianco delle donne e dei loro piccoli. Buon 2023″ – si legge sul sito web della struttura che ha pubblicato anche una foto dei genitori del neonato.