Isola dei Famosi, Carlo Motta replica a Sainato e Mazzoli su Helena con le prove fotografiche

“Vuoi un gossip Ilary?”. Gian Maria Sainato ha raccontato di essere rimasto deluso da Helena Prestes durante la puntata del 5 giugno de L’Isola dei Famosi. In confessionale il modello originario di Sapri si è scagliato contro la brasiliana con la quale sembrava aver legato a Playa Sant’Elena.

Sainato e Mazzoli dopo il fidanzamento di Helena Prestes su L’Isola: ‘Si conoscono da 3 mesi, pensa all’ex’

“Mi aveva promesso che se tornavamo col gruppo si sarebbe comportata diversamente ma appena siamo arrivati qua ha iniziato ad attaccare tutti”. Poi ha piazzato la stoccata facendo riferimento al suo rapporto con Carlo Motta che l’ha raggiunta in Honduras per ufficializzare il fidanzamento con tanto di anello.

Sainato ha spiegato di non credere alla loro relazione. “Mi ha detto che si conoscono da tre mesi come si può parlare di proposta matrimonio quando ti conosci da così poco tempo. Poi mi ha raccontato che è ancora innamorata dall’ex con il quale è stato otto anni. Qui lo sanno tutti”.

Subito dopo anche Marco Mazzoli ha raccontato la stessa cosa al momento della nomination. Entrambi sono stati smentiti da Corinne Clery sostenendo che la sudamericana è stata male per il suo ex quando ha saputo che è diventato papà. “É un serpente, ha detto una bugia” – ha aggiunto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Carlo Motta con Helena a Parigi

Carlo Motta pubblica alcune foto con Helena, il primo scatto nel 2021: ‘Si sono inventati una storia’

Sulla questione è intervenuto Carlo Motta pubblicando una serie di Stories che smentiscono la versione di Sainato e Mazzoli. Il fidanzato ha mostrato, con tanto di data, delle foto che attestano che la conoscenza con Helena Prestes risale almeno al 2021 contrariamento a quanto sostenuto da due compagni di avventura della brasiliana.

“Mi volevo complimentare con Mazzoli e Gianmaria che si sono inventati una storia di comune accordo e non può essere altrimenti perché quando una cosa è falsa e la dicono due persone diverse è perché ci si è messi d’accordo. Non so perché, non ho niente da aggiungere perché le mie Storie precedenti rispondono”. Motta ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono con Helena in Brasile, a Parigi, in Sardegna ma anche con la mamma e lo zio di Helena.