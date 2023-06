Isola dei Famosi, urla disperate e panico per Alessandra Drusian dei Jalisse: ‘É in difficoltà’ (VIDEO)

Momenti di panico per Alessandra Drusian dei Jalisse durante una delle prove della puntata del 5 giugno de L’Isola dei Famosi.

Alessandra Drusian sfida Cristina Scuccia ma ha un attacco di panico per la paura dell’acqua

La cantante ha accettato di sfidare Cristina Scuccia a filo d’acqua nonostante le sue fobie e il timore di nuotare dov’è l’acqua è alta. “Mi sembra che che Alessandra è in difficoltà” – ha riferito ad un certo punto Ilary Blasi mentre Alessandra Drusian non era inquadrata. La conduttrice ha chiesto notizie ad Alvin con il silenzio di quest’ultimo che ha fatto salire ulteriormente la preoccupazione.

Immediato l’intervento di Vladimir Luxuria che ha precisato che l’inviato de L’Isola dei Famosi era andato a soccorrere la partner di Fabio Ricci mentre Cristina recuperava le bandierine da una piattaforma per poi portarla a riva. Quando Alessandra Drusian si è accorta che non toccava è andata in crisi. “Ho paura”. Preoccupato anche Fabio Ricci con Alvin che ha provato a tranquillizzarlo.

Alessandra Drusian in difficoltà durante la prova su L’Isola dei Famosi

Alvin soccorre la cantante dei Jalisse

Alla fine l’inviato è stato costretto ad intervenire per aiutare l’artista dei Jalisse a tornare a riva mentre gridava terrorizzata per l’attacco di panico. Dopo essersi tranquillizzata ha spiegato che era andata oltre i suoi limiti in quanto solitamente nuota con i braccioli dove non si tocca.