Isola dei Famosi: Cetin di Terra Amara è il primo naufrago ufficiale, arriva la leggenda della scherma

Si va definendo il cast de L’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e l’inviata del reality, Elenoire Casalegno, in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria.

Aras Senol è il primo concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi

Il primo concorrente annunciato sui profili social, dopo le indiscrezioni dei giorni, del programma televisivo è Aras Şenol che il pubblico italiano ha conosciuto nella serie tv Terra Amara dove ha interpretato il ruolo di Cetin. L’attore non è l’unico ad avere la certezza di avere il biglietto in tasca per sbarcare in Honduras. A Cayo Cochinos sbarcherà una leggenda della scherma italiana: la jesina Valentina Vezzali, 6 ori olimpici nel fioretto, 11 Coppa del Mondo, 16 titoli mondiali e 13 europei.

Lo avete sempre ammirato in #TerraAmara e si è raccontato a #Verissimo. Ora è pronto per una nuova avventura: Aras Şenol sarà un concorrente dell’#Isola! 🤩🏝️ pic.twitter.com/gVn9iBi93Y — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 25, 2024

Valentina Vezzali sbarca in Honduras con Greta Zuccarello, Francesco Benigno, Maitè Yane, Beba e Matilde Brandi

Da Ciao Darwin arriverà la ballerina Greta Zuccarello. Del cast faranno parte anche l’attore Francesco Benigno, protagonista di Mery per sempre e di numerosi film, l’attrice Maitè Yane, protagonista del Sesso degli Angeli con Pieraccioni e Ferrilli, la rapper Beba, nome d’arte di Roberta Lazzerini. Certa la partecipazione della show girl Matilde Brandi, ex gieffina, così come quelle di Selen, ex star dell’hard, e dell’attrice Marina Suma.