Terra Amara ma generosa per i numeri da record negli ascolti per Mediaset. La serie tv turca è diventata la pepita d’oro del Biscione che in questi ultime mesi l’ha utilizzata per contrastare la concorrenza. Da qui i continui spostamenti di orario che spesso hanno fatto mugugnare i fan. E sarà un volto di Terra Amara l’asso che i vertici di Cologno Monzese caleranno l’8 aprile in occasione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Aras Senol nel cast de L’Isola dei Famosi: l’indiscrezione di Davide Maggio

Come anticipato da Davide Maggio sbarcherà in Honduras l’attore Aras Senol che nella serie interpreta Çetin Ciğerci, tra i personaggi protagonisti di tutte e quattro le stagioni. Da fidato braccio destro di Fekeli e Yilmaz ad inseparabile compagno di avventura Fikret oltre che amato partner di Gulten che uscirà di scena nel corso dell’ultima stagione.

L’attore di Terra Amara è stato ospite di Verissimo prima con l’attrice Selin Genc (Gulten) e poi con la fidanzata ed a Silvia Toffanin ha confidato che sogna di lavorare in Italia e che ha iniziato a studiare la lingua.

Il sogno di lavorare in Italia di Cetin di Terra Amara

Su Instagram è seguito da 75mila follower. Il primo amore del 30enne è stato lo sport ma poi ha scelto la recitazione tra film e serie tv. Ha lavorato anche come modello. Ora sbarcherà su L’Isola dei Famosi e di sicuro tantissimi fan della serie tv turca di Çetin Ciğerci lo sosterranno in questa nuova avventura.