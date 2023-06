Isola dei Famosi, Corinne Clery si scaglia contro Cristina Scuccia: ‘Meglio che non sia più suora’

Dopo Helena Prestes anche Corinne Clery ha manifestato le sue perplessità su Cristina Scuccia nel corso di Isola Party, in onda in streaming e condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti.

Senza fare giri di parole l’attrice ha accusato l’ex compagna di avventura a L’Isola dei Famosi di essere una grande stratega e che prova a nascondere a confondere i suoi interlocutori con i suoi modi dolci.

Le stoccate di Corinne Clery a Cristina Scuccia a l’Isola Party: ‘Lei è tanto stratega, vuole arrivare’

“Non impazzisco per Cristina. Lei è tanto stratega ed è determinata ad arrivare… Non so dove ma vuole arrivare da qualche parte” – ha riferito Corinne Clery che ha parlato anche della difficoltà a dialogare con la vincitrice di The Voice 2014. “Era sempre di cattivo umore, non voleva parlare. Provavo tutte le mattine ad approcciarmi a lei, ma zero empatia. Non chiedeva nemmeno come stavamo ed uno ci rimane male considerando che è un ex suora”.

L’attrice francese ha riferito che Cristina Scuccia era infastidita anche dalle continue domande. “Non voleva dire nulla ed alla fine uno tira le somme. Sono arrivata a pensare che era meglio che non fosse più suora“. Un’opinione che non si discosta da quanto affermato nei giorni scorsi da Helena Prestes.

‘Se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno’

“Ho notato tante piccole cose. Forse anche lei sa che è meglio ma non ha mai avuto il coraggio di rivelarlo” – ha aggiunto Corinne Clery che ha spiegato che la trentaquattrenne mantiene la curiosità senza dire nulla.

“Sta riuscendo nel suo scopo, se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno”. L’ex naufraga si è soffermata anche sull’allontanamento di Cristina Scuccia da Helena Prestes. “Si è accorta che è una ragazza problematica. Poi è la più bella sull’Isola e tutte rosicavano”.