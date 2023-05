Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo sbotta con Corinne Clery: ‘Falsa e comodina’

Tensione alle stelle su L’Isola dei Famosi alla vigilia della puntata del 29 maggio. Su Playa Fantasma si è consumata un’accesa discussione tra due naufraghe che sembravano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda.

Scintille tra Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo per la nomination ad Andrea Lo Cicero

Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo hanno iniziato a discutere per questioni legate alle nomination con l’attrice francese che ha fatto riferimento al voto per Andrea Lo Cicero. “Mi hai chiesto di votarlo e ti ho sempre detto di no. Che sia uno stratega e vuole comandare gliel’ho detto in faccia ma cosa vuoi? Gli devo mettere la mani in faccia? Ce l’hai sempre con qualcuno”.

Immediata la replica della soubrette che ha accusato il rugbista di averla definita arrampicatrice sociale. “Non ho mai chiesto un euro ad un uomo”. Per Corinne Clery la compagna d’avventura ce l’ha sempre con qualcuno. “Sei arrabbiata con la vita, non è un problema mio, lasciami stare”. In confessionale Nathaly Caldonazzo ha rincarato la dose affermando che Corinne Clery non è un’amica.

"Per me tu sei comodino e falsa" 🔥

C'è astio anche tra Nathaly e Corinne! #Isola pic.twitter.com/Jqr6DcRd9X — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

La show girl: Corinne non è un’amica, mi voglio disintossicare dalla sua voce’

“É una falsa, una comodina. Mi voglio disintossicare dalla sua voce che mi è entrata nel cervello” – ha aggiunto la show girl. “Prima esultava con me contro Lo Cicero, due giorni gli ha detto che è un signore ed è meraviglioso. Ma siamo in un pollaio?” -ha chiosato la naufraga de L’Isola dei Famosi.

Dal rilevare che sull’Isola di Sant’Elena, che chiuderà i battenti nelle prossime ore, si è registrata un’accesa lite tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato. “Non sei generosa, non vuoi condividere il cibo” – ha detto il modello di origine saprese rivolgendosi alla brasiliana.