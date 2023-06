Isola dei Famosi, Nathalie Caldonazzo riceve la visita della figlia ma in tv non si vede (FOTO)

Una sorpresa per Nathalie Caldonazzo su L’Isola dei Famosi che è stata svelata solo sui social. La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto i palinsesti e per tre giorni il day time del reality show non è andato in onda su Canale 5 ma l’extended edition è andata regolarmente in onda su Mediaset Extra.

La figlia di Nathalie Caldonazzo ha raggiunto l’Honduras ma la sorpresa non è stata ancora mostrata in tv

I fan del programma hanno potuto seguire il momento in cui Alvin ha informato i naufraghi della scomparsa di Silvio Berlusconi ma anche gli sviluppi con le liti accese tra Helena Prestes e gran parte del gruppo (su tutti Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero) ma anche il trasferimento all’ex Playa Sant’Elena. Poche le immagini trasmesse dall’ultima spiaggia dov’è di stanza Nathalie Caldonazzo che spera di rientrare in gioco e conquistare la finale.

La soubrette ha ricevuto una visita a sorpresa che non è stata mostrata ai telespettatori ma che è stata documentata da una foto pubblicata dal profilo di Banijay Italia, la casa di produzione de L’Isola dei Famosi.

Nathalie Caldonazzo con la figlia Mia su L’Isola dei Famosi

La soubrette fa il bagno con Mia Sangiuliano sull’ultima spiaggia: lo scatto pubblicato da Banijay Italia

Nathalie Caldonazzo è stata raggiunta dalla figlia, Mia Sangiuliano. In uno scatto si vedono madre e figlia mentre fanno il bagno nelle acqua del Mar dei Caraibi. Sulla visita della 19enne non è stato fatto nessun cenno neanche sul sito ufficiale. Probabilmente se ne parlerà nel corso della semifinale del 16 giugno de L’Isola dei Famosi.