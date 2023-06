Isola dei Famosi, Helena Prestes contro Cristina Scuccia: ‘Non sei neanche suora nel cuore’ (VIDEO)

“La suora è morta”. Helena Prestes non ha risparmiato parole pesanti a Cristina Scuccia con la quale il rapporto si è progressivamente deteriorato dopo le buone premesse di inizio avventura su L’Isola dei Famosi.

Tensione alle stelle tra Helena Prestes e Cristina Scuccia, l’ex suora: ‘Mi hai accusato di essere falsa’

La vincitrice di The Voice 2014 non ha gradito le uscite della compagna di avventura che in più di una circostanza l’ha accusata di essere falsa. Gian Maria Sainato ha chiesto alla modella se le piacerebbe recuperare il rapporto con con Cristina una volta terminata l’avventura nel reality. “Lei non vuole” – ha ribattuto Helena con l’ex suora che le ha ricordata cosa le avesse riferito nei giorni scorsi.

“Do importanza alle vere amicizie, al valore della persona e non a chi non si merita niente di buono da me” – ha ribattuto Cristina sottolineando che è incompatibile con Helena Prestes. “Viaggiavamo su binari opposti e non ci potremo mai incrociare”. La sudamericana ha rincarato la dose affermando che lei dice solo bugie al pubblico. “Hai un personaggione Cristina e poi hai detto che potresti perdonare solo le persone importanti… La fama per te cos’è. Dopo che ti ho visto parlare di me di nascosto non voglio parlare con te”.

Helena Prestes senza freni: ‘La fama per te cos’è, non sei suora da tanto tempo’

Sulla falsa riga della brasiliana anche Scuccia ha detto di non voler avere più a che fare con lei. “Quando parlo di persone importanti mi riferisco al valore e non alla fama. Non mi interessa di leccare il c.lo di Marco. Basta”. Helena ha ribadito che la suora è veramente morta.

“Non sei suora da tanto tempo, neanche al cuore. Io sono vera qua dentro”. Un botta e risposta al vetriolo con Cristina che ha detto che non può giudicarla in quanto non la conosce. “Stiamo andando troppo in basso”. I compagni di avventura hanno preso le difese della cantante. “Hai detto delle cose bruttissime, hai offeso affermando che la suora è morta” – ha spiegato Pamela Camassa.