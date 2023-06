Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023? Per i bookmaker non ci sono dubbi

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2023? Lunedì 19 giugno va in scena la finalissima del reality show di Canale 5 che non ha registrato clamorosi picchi d’ascolti sia per un cast che non ha infiammato l’interesse dei telespettatori ma anche per le dinamiche.

Isola dei Famosi 2023 con pochi slanci e tanti ritiri

In sintesi tutto è ruotato intorno ai contrasti di gran parte del gruppo con Helena Prestes e Nathalie Caldonazzo oltre che sulla curiosità suscitata dalla persona misteriosa alla quale è legata sentimentalmente Cristina Scuccia. Mattatori assoluti dell’Isola dei Famosi 2023 sono stati Marco Mazzoli e Paolo Noise dello Zoo di 105. Quest’ultimo è stato costretto al ritiro per gravi problemi fisici. Out anche Marco Predolin, Simone Antolini (con lui si è ritirato anche il partner Alessandro Cecchi Paone), Claudia Motta e Fiore Argento.

Secondo i bookmaker e gli analisti di Scommessemania e Betflag Marco Mazzoli è nettamente favorito per la vittoria de L’Isola dei Famosi. Il successo dello speaker radiofonico è offerto a una quota tra 1,35 e 1,40 davanti a Pamela Camassa, che vale tra 6 e 6,50, e Cristina Scuccia, che oscilla tra 5 e 8 volte la scommessa.

Marco Mazzoli è il favoritissimo alla vittoria finale del reality show

Lontani a 15 l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian, ripescata dall’ultima spiaggia con il televoto del pubblico a casa, stessa quota anche per l’infuencer Luca Vetrone che è in nomination con l’ex suora.

Anche per la Snai il favorito numero uno è Mazzoli con quota a 1,28. Podio completato da Pamela Camassa e Cristina Scuccia. Analogo discorso per Planetwin 365 che paga il conduttore radiofonico 1,25. La vittoria della fidanzata di Filippo Bisciglia è fissata a 4 mentre la vincitrice di The Voice viene pagata a 5,40 la posta. La finalissima de L’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 19 giugno dalle 21:40 su Canale 5.