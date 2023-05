Isola dei Famosi, fine dell’avventura per Claudia Motta dopo il parere dei medici

L’Isola dei Famosi poteva rappresentare un’occasione per farsi conoscere ma per Claudia Motta l’avventura è terminata prematuramente e nel modo peggiore.

Claudia Motta era scivolata dagli scogli durante un’escursione

Vincitrice di Miss Mondo Italia 2021, aveva lasciato il segno fin dalle prime battute del reality quando Helena Prestes aveva preferito salvare Corinne Clery con la modella che era stata costretta a lasciare le chicas. La 23enne aveva proseguito l’avventura con la Tribù delle Accoppiados in coppia con Pamela Camassa e sembrava aver legato anche con Cristina Scuccia.

Claudia Motta ha dovuto abbandonare il programma per un infortunio dopo essere scivolata da uno scoglio durante un’escursione ed era stata soccorsa da Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero prima di essere trasportata dal barchino in infermeria.

Infortunio per la modella 23enne, Alvin comunica il ritiro da L’Isola dei Famosi

Inizialmente la situazione non sembrava grave poi è arrivata la comunicazione della fine dell’avventura su L’Isola dei Famosi nel corso della puntata del 2 maggio. “Claudia sta meglio, è serena ed è tutto a posto. Solo che il parere dei medici è quello di non farla rientrare in gioco. Quindi ufficialmente non è più una concorrente de L’Isola” – ha comunicato Alvin.