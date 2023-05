Isola dei Famosi, Claudia Motta costretta a lasciare Playa Tosta

Nuovo spavento e allarme su L’Isola dei Famosi con una naufraga che è stata costretta a lasciare temporaneamente Playa Tosta per accertamenti.

Claudia Motta è finita in infermeria dopo essere scivolata sugli scogli

Come mostrato durante il daytime del 1° maggio una dolorante Claudia Motta è stata soccorsa da Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero. “Sono scivolata di lungo” – ha riferito con il Jalisse che le ha chiesto quale braccio avesse sbattuto. “Però non hai segni, non hai nulla”. Nonostante ciò Miss Mondo Italia 2021 è stata costretta ad allontanarsi con il barchino per raggiungere l’infermeria.

Preoccupata Pamela Camassa con la quale gareggia in coppia su L’Isola dei Famosi. “Bello spavento, Claudia è scivolata sugli scogli. Spero sia solo uno spavento e che la piccolina del gruppo torni presto con noi” – ha riferito la compagna di Filippo Bisciglia.