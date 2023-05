Lui si mostra in doccia con un emoticon a coprire le parti intime, lei si tuffa senza costume nel Mar dei Caraibi. Helena Prestes è stata protagonista di un bagno decisamente audace su L’Isola dei Famosi. Il retroscena è venuta fuori nel corso della puntata del 30 maggio del reality show di Canale 5.

Carlo Motta pubblica uno scatto senza veli, Helena Prestes: ‘Amore perché fai questo, che brutta figura’

A rivelarlo è stato Ilary Blasi durante il confronto a distanza tra la brasiliana, in confessionale, e il fidanzato, Carlo Motta, che era ospite in studio a Milano. La naufraga stava bacchettando il partner per aver pubblicato uno selfie dopo aver fatto la doccia senza veli e con un emoticon con gli occhiali da sole che coprono l’intimità.

“Amore sai che mi fa incaz..re. Perché fai questo, che brutta figura. Non devi fare queste cose, allora anche faccio vedere il cu*o. Cerca di fare il bravo. Non credo che a tua madre farebbe piacere” – ha aggiunto Helena Prestes con la conduttrice che le ha fatto notare che anche lei non era stata da meno. “So che hai fatto il bagno completamente nuda”.

Ilary Blasi rivela che la brasiliana ha fatto il bagno senza costume: ‘Non eri sola’

Ilary Blasi le ha fatto notare che non era lontana da occhi indiscreti quando si è tuffata in mare senza costume. “Ho pensato che mi coprivano perché siamo in tv italiana e non si può” – ha replicato Helena Prestes con Carlo Motta che ha ricordato che nel video di presentazione de l‘Isola dei Famosi aveva riferito che avrebbe voluto fare il bagno nuda. “Lo sai che mi piace la natura, ma non posso fare questo a Canale 5. Ho fatto il tuffo e sono andata di là perché ho pensato che sicuramente mi diranno qualcosa.”