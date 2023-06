Isola dei Famosi, morte Berlusconi: la reazione dei naufraghi, ufficiale la data della semifinale (VIDEO)

“Non è una bella notizia, oggi il presidente Silvio Berlusconi è mancato e quindi la puntata non andrà in onda”. Così Alvin ha comunicato ai naufraghi de L’Isola dei Famosi il rinvio della semifinale del 12 giugno.

Alvin ai naufraghi: ‘Era un programma al quale il presidente Berlusconi era affezionato’

“L’Isola dei Famosi era un programma al quale il presidente Berlusconi era affezionato, seguiva anche questa edizione” – ha aggiunto l’inviato del reality show. “Che sia una buona Isola, nel suo ricordo. Purtroppo è una giornata un po’ triste” – ha affermato Alvin prima di lasciare la spiaggia.

Una notizia che ha lasciato il segno sul gruppo di stanza a Playa Fantasma con Helena Prestes che è parsa commossa mentre Marco Mazzoli ha esclamato un “no”.

Helena commossa, Gian Maria con le mani sul viso: la semifinale sarà recuperata venerdì 16 giugno

Mani sul viso per Gian Maria Sainato. Incredula Alessandra Drusian: “Non me l’aspettavo, lui è un grande lottatore e pensavo superasse anche questa”. Pamela Camassa ha espresso il proprio rammarico per non essere riuscita a conoscere di persona il Cavaliere. “Anche io avrei voluto incontrarlo” – ha aggiunto Helena.

Alvin ha comunicato ai naufraghi che la semifinale sarà recuperata venerdì 16 giugno con la finale de l‘Isola dei Famosi che andrà in scena tre giorni dopo, lunedì 19 giugno.