Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi chiudono la crisi e festeggiano, lui litiga con ex U&D

Hanno vissuto 24 ore frenetiche durante le quali non si sono fatti mancare nulla, lieto fine compreso. Via Instagram Antonella Fiordelisi aveva confermato di essere in crisi con Edoardo Donnamaria sottolineando che non ama essere messa in secondo piano e di aver dato tanto nella relazione.

Pietro Tartaglione

Edoardo Donnamaria, crisi con Antonella Fiordelisi e lite con Pietro Tartaglione in 24 ore

Nel frattempo ha condiviso un post di condoglianze alla famiglia Berlusconi. “Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo”. La presa di posizione social ha provocato la reazione stizzita di Pietro Tartaglione, partner di Rosa Perrotta, che ha definito l’ex gieffino “un ragazzino viziato, non è nessuno”.

Il botta e risposta si è ulteriormente acceso con Donnamaria che ha spiegato di non aver asserito di essere un grande dello spettacolo ma di aver commentato gli interventi di alcuni influencer. “Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”.

Pace fatta tra gli ex gieffini con cena per festeggiare l’onomastico di Antonella

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è rimasto in silenzio ed ha consigliato al trentenne di andare in Turchia “per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così”. Non è tardata ad arrivare la replica di Edoardo . “Siamo a questo livello, presupponi di essere migliore di me perché hai più capelli di me?”.

Dopo una giornata ad alta tensione è arrivato il dolce con il chiarimento con Antonella Fiordelisi. La turbolente coppia ha messo da parte le incomprensioni e si è ritrovata a cena per festeggiare l’onomastico dell’ex schermitrice salernitana.