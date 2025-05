Isola dei Famosi, Nunzio fa avance a Camila Giorgi: ‘Hai caldo perché ti sto vicino?’, ma lei lo gela

Camila Giorgi e Nunzio Stancampiano

In Honduras nascono le prime simpatie: il ballerino ci prova con la tennista, ma lei ha altri gusti

Tra prove di sopravvivenza e dinamiche di gruppo, l’Isola dei Famosi 2025 comincia a regalare le prime interazioni sentimentali — o almeno ci prova. Al centro delle attenzioni c’è Nunzio Stancampiano, ex ballerino di Amici, che ha manifestato apertamente il proprio interesse per Camila Giorgi, tennista di fama internazionale.

Durante un momento di relax sulla spiaggia, i due naufraghi, appartenenti al gruppo dei Giovani, hanno parlato di relazioni e caratteri. Camila ha espresso chiaramente il suo tipo ideale: “Sono una ragazza gelosa. Non mi piace andare a ballare e non voglio un ragazzo che lo faccia. Mi piace l’uomo tranquillo, molto tranquillo, quello a cui non piace nemmeno la discoteca”.

Una descrizione che ha spinto Nunzio Stancampiano a tentare un approccio ironico: “Quindi io non posso andare a ballare?”. Ma la replica della tennista è stata un vero e proprio colpo a freddo: “Ma tu non sei il mio fidanzato”. Più tardi, Nunzio ha insistito con una battuta: “Hai caldo perché ti sto vicino?”, ma Camila lo ha stoppato con un secco “Dai, basta!”, spegnendo sul nascere qualsiasi tentativo di flirt.

Il confessionale di Camila: ‘Nunzio non è il mio tipo’

Le intenzioni di Camila Giorgi sono chiare anche nel confessionale, dove ha voluto puntualizzare il suo totale disinteresse per Nunzio. “Mi ha proposto di andare in Sicilia quest’estate, ma ho detto di no. Non voglio che fraintenda. Non è il mio tipo, è troppo giovane, l’opposto di ciò che cerco. A me piace un uomo che sappia proteggerti, che dica le cose come stanno. Nunzio non è così”.

Una presa di posizione netta che sembra non scoraggiare però il ballerino. Anche lui, davanti alle telecamere, ha offerto la sua versione: “Ci gioco perché mi diverte. Da parte sua c’è imbarazzo. Quando la guardo negli occhi ride, si tocca i capelli… Quando una donna lo fa, qualcosa c’è. Un pizzico di queste cose riesco a coglierle”.

Crisi e ritiri sull’isola: tra abbandoni e nuovi ingressi

Nel frattempo, il clima a Cayo Cochinos si fa sempre più teso. Dopo l’eliminazione di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, sono arrivati anche i ritiri per motivi personali di Angelo Famao e Leonardo Brum. E anche Antonella Mosetti sembrerebbe pronta a gettare la spugna.

Mediaset, per far fronte all’emorragia di concorrenti, si sta già muovendo per nuovi ingressi. Tra i nomi circolati figura quello di Sofia Costantini, ex protagonista di Temptation Island, nota per un flirt con Alfred Ekhator, ex di Anna Acciardi.