Marco Mazzoli costretto ad abbandonare la diretta dello Zoo di 105: ‘Mai provato un dolore così’

Dopo aver trionfato a L’Isola dei Famosi è tornato alla conduzione dello Zoo di 105 ed al suo amato pubblico. Durante una delle ultime dirette Marco Mazzoli è stato costretto a lasciare improvvisamente la trasmissione.

Dopo uno spazio dedicato alla musica i compagni di avventura dell’ex naufrago nella trasmissione radiofonica hanno spiegato che il 50enne milanese si era dovuto allontanare in quanto aveva avvertito un malore.

Marco Mazzoli costretto a lasciare la diretta dello Zoo di 105 per un malore: ‘Sono stato malissimo’

“Tutto a posto oggi ci sono, mi è passato tutto. Mi fa ridere perché sono stato 64 giorni in mezzo alla porcheria, mangiando e dormendo in condizioni allucinanti senza igiene e non mi è successo niente. Torno nel mondo normale e sono stato malissimo. Una roba brutta” – ha spiegato Marco Mazzoli in un video pubblicato su Stories.

Lo speaker ha spiegato di aver accusato un dolore lancinante nella parte bassa dello stomaco. “Credo di aver avuto un blocco intestinale, pensavo fosse un calcolo renale” – ha aggiunto il vincitore de L’Isola dei Famosi sottolineando che farà dei controlli per approfondire la questione.

‘Un dolore così forte non l’ho mai provato, ora farò dei controlli’

“Un dolore così forte non l’ho mai provato. Mi sono spaventato perché non sto quasi mai male. Poi se mollo una diretta vuol dire che sto davvero male” – ha chiosato Mazzoli che ha ringraziato tutti coloro che gli hanno manifestato affetto e sostegno sul web e si sono preoccupati del suo stato di salute.