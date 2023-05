Isola dei Famosi, Paolo Noise su Marco Mazzoli: ‘Non gli hanno puntato la pistola’, naufraga in infermeria

Un faccia a faccia tra Paolo Noise e Marco Mazzoli e un momento di scoramento per Cristina Scuccia hanno caratterizzato le ultime ore su L’Isola dei Famosi. Nel corso del day time del 15 maggio l’ex suora non ha nascosto il suo malumore per il suo percorso nel reality. Delusione acuita dall’andamento di una gara in pagaia per conquistare il cibo e una zattera. Per vincere la sfida sarebbero dovuti tornare a riva con tre cocchi.

Lo scoramento di Cristina Scuccia dopo aver perso la gara per il cibo: ‘Devastante per la mia autostima’

La 34enne però è stata trascinata dal vento fuori direzione e non è riuscita a portare a termine il compito richiesto. “Non riuscivo proprio a tornare indietro e ad un certo punto ho mollato. Mi sono sentita sconfitta, che ci ho provato e non ce l’ho fatta. Per la mia autostima è devastante perché già non credo in me stessa poi mi vedo fare ste robe”.

Paolo Noise ha cercato di consolare Cristina Scuccia. “Mi dispiace soprattutto per la mia squadra”. Delusa anche Helena Prestes che ha perso la sfida con Marco Mazzoli che ha vinto la zattera e il necessario per preparare la pizza. Il conduttore radiofonico in precedenza si era confrontato con Paolo Noise dopo una discussione delle scorse ore.

“Ci tenevo a mettere le cose in chiaro, perché siamo fratelli ed amici da una vita. Troviamo un punto d’incontro che sia per entrambi soddisfacenti per arrivare in volata fino alla fine in quest’avventura” – ha detto all’amico. “Ci tenevo a chiarire un po’ le cose anche se le scuse non me le ha fatte. Non è che gli hanno puntato la pistola quando abbiamo deciso di partecipare a L’Isola.

Cristina Scuccia consolata da Paolo Noise

Paolo Noise chiarisce con Marco Mazzoli: ‘Cerchiamo di trovare un punto di intesa per arrivare alla fine’

Quest’esperienza si è rivelata psicologicamente molto più intensa di quello che ci aspettavamo ma gli sta facendo bene perché ha riscoperto il sentimento vero della famiglia e compreso il tempo che spreca quando è a Miami. Hai una famiglia bellissima, goditi i tuoi spazi” – ha aggiunto in confessionale.

Nel frattempo Fiore Argento ha lasciato Playa Tosta per un controllo medico. L’artista potrebbe annunciare il ritiro nel corso della puntata del 15 maggio de L’Isola dei Famosi.