Vincitore Isola dei Famosi 2023, il trionfo annunciato di Marco Mazzoli: ‘Dedicato a Chico Forti’

Al termine di una finale all’insegna dei ribaltoni e delle sorprese Marco Mazzoli ha vinto l’Isola dei Famosi 2023 con il 62% delle preferenze. Secondo classificato Luca Vetrone. La metà del montepremi da 100.000 euro andrà in beneficenza. Dedico la vittoria a Lo Zoo di 105 ed a Chico Forti. “Nei momenti di difficoltà pensavo a lui perché io almeno ho una data certa sulla fine dell’avventura. Ciao Chico, presto verrò a trovarti”.

Da sinistra Luca Vetrone, Alvin e Marco Mazzoli

Luca Vetrone ribalta i pronostici e supera al televoto Cristina, Alessandra, Pamela e Andrea e si classifica 2°

Alla sfida finale, dopo una serie di prove e televoti, sono arrivati il favoritissimo della vigilia e l’outsider che non ti aspetti. Il personal trainer, originario di Benevento ma residente a Riccione, ha sovvertito i pronostici fin dalla prima sfida con Cristina Scuccia che i bookmaker vedevano sul podio. I telespettatori hanno premiato il 28enne che ha staccato nettamente l’ex suora alla quale non è bastato incuriosire il pubblico con la sua misteriosa love story in Spagna.

Il meno famoso della comitiva di stanza in Honduras ha riabbracciato la madre prima di essere designato nuovamente per il televoto da Alessandra Drusian che era stata mandata in nomination da Marco Mazzoli, vincitore di prova. Più equilibrata la sfida con l’artista dei Jalisse che è uscita di scena dopo aver abbracciato la figlia.

Sorprese e lacrime per i finalisti de L’Isola dei Famosi 2023

Al terzo televoto di fila Luca Vetrone ha affrontato quella che era indicata come la principale rivale di Marco Mazzoli. Pamela Camassa è stata raggiunta dalla sorella prima di apprendere che il suo percorso a L’Isola dei Famosi si concludeva ai piedi del podio.

L’ultima prova del reality ha visto un nuovo successo dello speaker dello Zoo di 105 con il beneventano che ha sfidato Andrea Lo Cicero eliminandolo con il 60% delle preferenze. L’ex rugbista ha chiuso così al terzo posto. “Il bello, il buono e Lo Cicero” – ha commentato ironicamente Mazzoli che ha avuto l’opportunità di incontrare per la seconda volta la moglie, Stefania Pittaluga.

Luca Vetrone abbraccia la madre

Mazzoli: ‘Volevo andare via, poi è scattato qualcosa’, il personal trainer: ‘Non me l’aspettavo’

“Sono stato dentro una lavatrice per nove settimane. Non so se merito di vincere, ma è successo qualcosa. Da che volevo scappare da questo posto è scattato qualcosa. É scattato qualcosa e volevo arrivare fino alla fine. Il Mazzoli cinico della radio ha lasciato posto a quello più buono e paziente. La gente ha conosciuto un altro aspetto di me” – ha detto il conduttore radiofonico mentre Luca, ex tentatore di Temptation, ha spiegato di essere incredulo. “Non mi aspettavo di arrivare fino a qui partendo da zero a lottare con una persone che stimo come Marco”.