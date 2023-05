Isola dei Famosi, Paolo Noise salta la battuta di pesca e finisce in infermeria

Allarme su L‘Isola dei Famosi per un nuovo malore che ha colpito un naufrago su Playa Tosta. L’ultimo in ordine di tempo ad essere costretto a ricorrere alle cure dei medici è Paolo Noise dello Zoo di 105 che sta affrontando l’esperienza nell’avventuroso reality con il collega Marco Mazzoli.

Malore per Paolo Noise su L’Isola dei Famosi, il naufrago in infermeria

Come riferito da Pipol Tv Fabio Alisei, protagonista della trasmissione radiofonica, il naufrago si è sentito male a causa della fame e della stanchezza. Secondo il disc jockey non dovrebbe essere nulla di grave. Paolo Noise, come mostrato nel corso del daytime, non ha potuto prendere parte alla battuta di pesca in barca con il compagno di avventura che è uscito in escursione con Andrea Lo Cicero.

Nella puntata dell’8 maggio l’aggiornamento sulle condizioni di salute

“Che sfiga l’unico giorno che sono stato male c’era la barca per andare a pescare” – ha commentato Noise, disteso sulla stuoia al fianco di Mazzoli prima di ricorrere alle cure mediche. A tal riguardo non sono stati forniti aggiornamenti nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi.

Probabilmente delle condizioni del conduttore radiofonico se ne parlerà nel corso della puntata dell’8 maggio. Da rilevare che hanno già lasciato il reality per problemi fisici Claudia Motta e Marco Predolin.