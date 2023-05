Isola dei Famosi, Paolo Noise lascia e si commuove: ‘Marco vinci per me’, il patto con Mazzoli

Era uno dei naufraghi più amati di quest’edizione de L’Isola dei Famosi caratterizzata da malori e ritiri. Alla vigilia della puntata del 22 maggio Paolo Noise era stato costretto a lasciare Playa Tosta per ricorrere alle cure dei medici.

Paolo Noise lascia l’Honduras per un problema di salute: ‘Ci tenevo a finire quest’esperienza ed a vincerla’

In puntata lo speaker radiofonico, protagonista dello Zoo di 105, ha riferito che il peggio è passato ma che non può proseguire il suo percorso in Honduras per motivi di salute. “Dietro quella lucina ci sono tanti invisibili che sono professionisti che soffrono come noi e mangiano la stessa immondizia.

Sono un mondo meraviglioso e ci tengo a ringraziarli perché sono riusciti a darmi tantissimo nel loro silenzio. In particolare hanno dimostrato una grande umanità nella missione che stavano compiendo. Una in particolare mi ha permesso di rialzarmi da una brutta caduta”. – ha spiegato l’ormai ex naufrago.

“Ci tenevo tanto a finire questa esperienza ed a vincerla perché questa volta avrebbe vinto Paolo non Paolo Noise. Questa persona mi ha teso la mano per rialzarmi ma non non per consentirmi di proseguire questo cammino per il mio bene”. Il conduttore radiofonico ha riferito che sta soffrendo molto per l’abbandono forzato. “La cosa che mi fa essere felice è che le persone che amo e che stimo hanno imparato a volermi bene per quello che sono e sono fiero di me. É stata una delle esperienze più belle della mia vita”.

Il conduttore radiofonico abbraccia Marco Mazzoli e si commuove: ‘Vinci, mi devi regalare uno scooter’

Prima di lasciare la palapa de L’Isola dei Famosi Paolo ha riabbracciato l’amico Marco Mazzoli con il quale aveva intrapreso l’avventura nel reality show. “Mi hai fatto venire qua ed ora mi lasci da solo”.. Noise l’ha incoraggiato e gli ha chiesto di tirare fuori gli attributi. “Vinci anche per me, lo Zoo vince. Fallo per me e se vinci mi devi comprare uno scooter” – ha detto il 48enne milanese che non ha trattenuto la commozione. Alvin ha precisato che lo speaker ha lasciato per gravi motivi di salute.