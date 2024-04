Isola dei Famosi, urlo e lacrime dopo lo strattone: Marina Suma va ko (VIDEO)

La pioggia, i contrattempi, i virus, la fame e le prove fisiche stanno mettendo a dura prova i naufraghi de L‘Isola dei Famosi. La puntata del 15 aprile è iniziata senza Edoardo Franco, vincitore di Masterchef, e l’attore turco Aras Senol (positivo al Covid). In gara è rientrata Greta Zuccarello ma durante una delle prove c’è stato un problema per un’altra naufraga.

Marina Suma si infortuna a L’Isola dei Famosi durante la prova immunità con Pietro Fanelli

Durante il duello con Pietro Fanelli per conservare l’immunità, Marina Suma si è fatta male. I concorrenti avevano il compito di recuperare e piazzare la bandierina in un o spazio prefissato. Il giovane poeta ha dato uno strattone deciso facendo cadere l’attrice che ha urlato ed è scoppiata in lacrime. É stata immediatamente soccorsa da Elenoire Casalegno che ha chiesto immediatamente l’intervento dello staff medico.

Immobilizzata è stata trasportata in infermeria per accertamenti medici. “Le ho parlato ed aveva il volto più disteso. É stato un momento di paura perché lo strattone è stato forte. Comunque l’ha sentito, ora aspettiamo il responso dei medici”. In virtù del duello mancato sia Pietro Fanelli che Marina Suma hanno conservato l’immunità in vista del prossimo televoto a L’Isola dei Famosi.