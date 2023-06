Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria fa perdere le staffe a Carlo Motta dopo l’eliminazione di Helena

La divisiva Helena Prestes è stata definitivamente eliminata nella semifinale de L’Isola dei Famosi del 16 giugno nonostante il sostegno dei fan su Twitter. Al televoto non c’è stata storia con Gian Maria Sainato che ha superato la ‘rivale’ con oltre il 60% delle preferenze.

Helena Prestes travolta al televoto, Luxuria: ‘Dai che riabbracci Carlo, se ricordi ancora chi è’

Forbice ancora più ampia quando la brasiliana si è confrontata con Nathaly Caldonazzo nel duello sull’ultima spiaggia. Al momento di riprendere la barca per abbandonare definitivamente Cayo Paloma Vladimir Luxuria l’ha stuzzicata sul fidanzato. “Dai che riabbracci Carlo, se ricordi ancora chi è”. Il modello, presente in studio, non ha gradito l’uscita dell’opinionista.

“Da te non me l’aspettavo, è una settimana che va avanti questa storia. La gente ha preferito credere alle bugie di Gian Maria”. Dall’altra parte Vladimir Luxuria ha spiegato che non doveva prendersela perché si trattava di una battuta. “Se ti dà fastidio evidentemente c’è qualcosa di vero”.

Carlo Motta infuriato: ‘Battuta inopportuna, la gente ha preferito credere alle bugie di Gian Maria’

Carlo Motta ha spiegato che era un intervento inopportuno dopo quanto affermato dai naufraghi sulla loro relazione. “Solo adesso ho la possibilità di replicare alle bugie che sono state dette”. Il botta e risposta si è chiuso con Vladimir Luxuria che ha riferito che parteciperà volentieri al loro matrimonio.