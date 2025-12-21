James Ransone, addio all’attore di The Wire: talento irregolare di Hollywood trovato morto a 46 anni

James Ransone

Un volto iconico della serialità americana

La notizia della morte di James Ransone, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Ziggy Sobotka in The Wire, ha scosso il mondo del cinema e delle serie TV. Ransone è morto venerdì all’età di 46 anni: secondo quanto riferito dal medico legale della contea di Los Angeles, si tratterebbe di un gesto volontario. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli, mentre la famiglia ha chiesto rispetto e riservatezza.

Negli anni Duemila, Ransone si era imposto come uno degli interpreti più riconoscibili della serialità americana, incarnando personaggi complessi, fragili e spesso ai margini, diventando una presenza familiare per milioni di spettatori.

Da The Wire a It: una carriera costruita sui personaggi difficili

James Ransone resta indissolubilmente legato a The Wire, considerata una delle migliori serie TV di sempre, dove interpretava un Ziggy Sobotka inquieto e autodistruttivo, figura emblematica di un’America disillusa. Ma il suo percorso artistico è stato molto più ampio.

Ha recitato in serie come Generation Kill, Bosch e Poker Face, dove è apparso nella seconda stagione andata in onda lo scorso giugno. Al cinema aveva trovato spazio soprattutto nel genere horror, partecipando a titoli di successo come It: Capitolo Due, Sinister, The Black Phone, oltre a film indipendenti come Tangerine e Mr. Right.

Un’infanzia complessa e il rifugio nell’arte

In una lunga intervista rilasciata a Interview Magazine nel 2016, Ransone aveva raccontato senza filtri la propria adolescenza segnata dall’isolamento e dalla difficoltà di integrazione. «Non mi sono mai sentito parte del gruppo», spiegava, descrivendo gli anni della scuola come uno dei periodi più duri della sua vita.

Fu la madre a intuire il suo talento e a iscriverlo a una scuola d’arte, scelta che lui stesso definì “salvifica”. «Andare in una scuola artistica mi ha letteralmente salvato», raccontava, riconoscendo in quell’esperienza l’inizio del suo percorso creativo.

Le dipendenze, la rinascita e la consapevolezza

Dopo un periodo segnato da dipendenze e instabilità, Ransone aveva raccontato di aver ritrovato lucidità e direzione attorno ai 27 anni. Fu in quel momento che comprese definitivamente che la recitazione non era solo una passione, ma una vocazione.

Il lavoro in Generation Kill rappresentò una svolta anche sul piano umano: figlio di un veterano del Vietnam, Ransone raccontò di aver rivisto, attraverso i marines incontrati sul set, una versione giovane del padre. Un’esperienza che, pur non cambiando radicalmente la sua carriera, contribuì a ridefinire il suo rapporto con la vita.

Il ricordo e il silenzio

James Ransone lascia la moglie Jamie McPhee e i loro due figli. NBC News ha contattato i suoi rappresentanti, senza ricevere al momento dichiarazioni ufficiali.

La sua scomparsa riapre il dibattito sulla fragilità emotiva di molti artisti e sul prezzo, spesso invisibile, pagato da chi vive costantemente sotto pressione. Il suo talento resta impresso in ruoli che hanno segnato un’epoca della televisione americana.

Se tu o qualcuno che conosci sta attraversando un momento difficile, chiedere aiuto è fondamentale. In Italia è attivo il numero 1522 per il supporto psicologico e la prevenzione del suicidio.