Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Heather Parisi si racconta a Verissimo: Pippo Baudo “papà televisivo”, la verità su Lorella Cuccarini

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 21 Dic, 2025 - ore: 20:45 #Heather Parisi, #Lorella Cuccarini, #Verissimo
Heather ParisiHeather Parisi

Dal legame con Baudo alle ferite del passato: “Oggi sono serena, ho trovato l’amore vero”

Heather Parisi torna in Italia e sceglie il salotto di Verissimo per raccontarsi senza filtri. Nella puntata del 21 dicembre, la showgirl americana, che da oltre quindici anni vive a Hong Kong, ripercorre i momenti chiave della sua vita professionale e privata: il rapporto speciale con Pippo Baudo, le presunte incomprensioni con Lorella Cuccarini, le battaglie contro la bulimia, la violenza subita e, infine, una serenità ritrovata.

Pippo Baudo: “È stato il mio papà”

Il ricordo più intenso è dedicato a Pippo Baudo, figura centrale nella sua carriera televisiva. Heather Parisi lo descrive come un riferimento umano e professionale prendendo spunto dal filmato di un passaggio della sua intervista inedita a piedi scalzi mostrata a Verissimo:

“Pippo è stato il mio papà. Lavorativamente eravamo simili: meticolosi, rigorosi, molto professionali”.

Racconta poi un aneddoto intimo, lontano dalle luci dello studio televisivo:
nel 2009, Baudo fu ospite a casa sua e i due trascorsero ore a parlare, scalzi sul divano, come persone legate da un affetto autentico. Un rapporto che andava oltre la televisione.

Fantastico, Cuccarini e le “zizzanie” mai volute

Heather Parisi torna anche su uno dei capitoli più discussi della tv italiana: il presunto dualismo con Lorella Cuccarini. Un conflitto che, secondo lei, non è mai esistito.

Fu proprio Heather a suggerire a Baudo il nome di Lorella per Fantastico 6 e 7:

“Tecnicamente non era perfetta, ma aveva grinta, un viso pulito, una bella gamba. Era stimolante lavorare con una ragazza più giovane”.

Baudo avrebbe voluto fortemente la coppia Parisi-Cuccarini, ma l’operazione risultò scomoda per altri equilibri interni. “Tra me e Lorella non ci sono mai stati problemi – chiarisce – sono gli altri che mettono zizzanie. Lei lo sa”.

La famiglia, Hong Kong e la felicità ritrovata

Oggi Heather Parisi vive a Hong Kong con il compagno Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, nati nel 2010. Proprio Dylan, racconta con orgoglio, è stato convocato per la nazionale di calcio, gioca in porta ed è ormai più alto del padre.

“Oggi posso definirmi serena”, afferma senza esitazioni.

Un sorriso che arriva dopo anni complessi, fatti di distanze, dolore e ricostruzione.

Il rapporto con le figlie maggiori e il ruolo di nonna

Nel corso dell’intervista, Heather parla anche del rapporto con le figlie maggiori, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Un legame segnato da difficoltà, ma anche da orgoglio:

“Sono diventate donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada”.

Da loro sono arrivati anche i suoi nipotini: Enea, nato nel 2024, e Sole, nata nel 2025. Heather racconta con emozione l’incontro con la nipotina appena arrivata:

“Sole è splendida, sorridente. La chiamo sunflower”.

Con Enea, invece, spera di poter presto colmare la distanza.

La bulimia e la violenza: “Pesavo 42 chili”

Non mancano i passaggi più duri. Heather Parisi racconta apertamente la lotta contro la bulimia, arrivata a un peso di appena 42 chili, e un rapporto malato con il cibo:

“Mi vedevo troppo magra e non mi piacevo. Arrivavo a mangiare anche dodici merendine al giorno”.

A questo si aggiungono le violenze domestiche subite da un ex compagno, un dramma vissuto nel silenzio:

“Tutti sapevano e nessuno diceva niente. Le conseguenze per me erano allucinanti”.

Oggi, però, il racconto ha un altro finale:
Heather parla di un amore vero e di una fase della vita finalmente luminosa.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Ricchi e Poveri a terra da Mara Venier: scivolone in diretta a Domenica In, paura e risate in studio

Dic 21, 2025 Redazione
Gossip e TV

Caso Signorini, il sequestro non ferma Corona: l’accusa di revenge e le nuove riprese

Dic 21, 2025 Redazione
Gossip e TV

Malgioglio, ‘l’appello’ per la finale di Ballando che spiazza: cosa succede con Barbara d’Urso?

Dic 21, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Heather Parisi si racconta a Verissimo: Pippo Baudo “papà televisivo”, la verità su Lorella Cuccarini

Attualità

Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Anna Tagliaferri assassinata in casa: ferita la madre, poi il suicidio del partner

Attualità

Palermo, Valentina Peonio colpita per errore dall’auto mentre torna a casa: ‘Ci è crollato il mondo addosso’

Attualità

Roma, Demir muore a 25 anni dopo l’accoltellamento al Trullo: la resa dei conti nel palazzo e i tre arresti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.