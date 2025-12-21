Heather Parisi si racconta a Verissimo: Pippo Baudo “papà televisivo”, la verità su Lorella Cuccarini

Heather Parisi

Dal legame con Baudo alle ferite del passato: “Oggi sono serena, ho trovato l’amore vero”

Heather Parisi torna in Italia e sceglie il salotto di Verissimo per raccontarsi senza filtri. Nella puntata del 21 dicembre, la showgirl americana, che da oltre quindici anni vive a Hong Kong, ripercorre i momenti chiave della sua vita professionale e privata: il rapporto speciale con Pippo Baudo, le presunte incomprensioni con Lorella Cuccarini, le battaglie contro la bulimia, la violenza subita e, infine, una serenità ritrovata.

Pippo Baudo: “È stato il mio papà”

Il ricordo più intenso è dedicato a Pippo Baudo, figura centrale nella sua carriera televisiva. Heather Parisi lo descrive come un riferimento umano e professionale prendendo spunto dal filmato di un passaggio della sua intervista inedita a piedi scalzi mostrata a Verissimo:

“Pippo è stato il mio papà. Lavorativamente eravamo simili: meticolosi, rigorosi, molto professionali”.

Racconta poi un aneddoto intimo, lontano dalle luci dello studio televisivo:

nel 2009, Baudo fu ospite a casa sua e i due trascorsero ore a parlare, scalzi sul divano, come persone legate da un affetto autentico. Un rapporto che andava oltre la televisione.

Fantastico, Cuccarini e le “zizzanie” mai volute

Heather Parisi torna anche su uno dei capitoli più discussi della tv italiana: il presunto dualismo con Lorella Cuccarini. Un conflitto che, secondo lei, non è mai esistito.

Fu proprio Heather a suggerire a Baudo il nome di Lorella per Fantastico 6 e 7:

“Tecnicamente non era perfetta, ma aveva grinta, un viso pulito, una bella gamba. Era stimolante lavorare con una ragazza più giovane”.

Baudo avrebbe voluto fortemente la coppia Parisi-Cuccarini, ma l’operazione risultò scomoda per altri equilibri interni. “Tra me e Lorella non ci sono mai stati problemi – chiarisce – sono gli altri che mettono zizzanie. Lei lo sa”.

La famiglia, Hong Kong e la felicità ritrovata

Oggi Heather Parisi vive a Hong Kong con il compagno Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, nati nel 2010. Proprio Dylan, racconta con orgoglio, è stato convocato per la nazionale di calcio, gioca in porta ed è ormai più alto del padre.

“Oggi posso definirmi serena”, afferma senza esitazioni.

Un sorriso che arriva dopo anni complessi, fatti di distanze, dolore e ricostruzione.

Il rapporto con le figlie maggiori e il ruolo di nonna

Nel corso dell’intervista, Heather parla anche del rapporto con le figlie maggiori, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Un legame segnato da difficoltà, ma anche da orgoglio:

“Sono diventate donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada”.

Da loro sono arrivati anche i suoi nipotini: Enea, nato nel 2024, e Sole, nata nel 2025. Heather racconta con emozione l’incontro con la nipotina appena arrivata:

“Sole è splendida, sorridente. La chiamo sunflower”.

Con Enea, invece, spera di poter presto colmare la distanza.

La bulimia e la violenza: “Pesavo 42 chili”

Non mancano i passaggi più duri. Heather Parisi racconta apertamente la lotta contro la bulimia, arrivata a un peso di appena 42 chili, e un rapporto malato con il cibo:

“Mi vedevo troppo magra e non mi piacevo. Arrivavo a mangiare anche dodici merendine al giorno”.

A questo si aggiungono le violenze domestiche subite da un ex compagno, un dramma vissuto nel silenzio:

“Tutti sapevano e nessuno diceva niente. Le conseguenze per me erano allucinanti”.

Oggi, però, il racconto ha un altro finale:

Heather parla di un amore vero e di una fase della vita finalmente luminosa.